Flor Vigna es eliminada de La Casa de los Famosos México: ¿Qué pasó?

CIUDAD DE MÉXICO.— La bailarina y cantante argentina Flor Vigna se convirtió en la sexta participante eliminada de La Casa de los Famosos México tras no obtener los votos suficientes por parte del público en la gala de expulsión celebrada este domingo, concluyendo así su permanencia dentro del popular reality show.

La salida de la artista sudamericana causó revuelo entre los seguidores de la emisión debido a las declaraciones vertidas inmediatamente después de abandonar las instalaciones de la residencia. Durante las intervenciones posteriores a su salida, Vigna compartió sus reflexiones sobre su desempeño dentro de la competencia y reconoció abiertamente los factores personales que afectaron su estrategia.

En sus primeras palabras fuera del certamen, la cantante sorprendió a la audiencia al confesar que su atención dentro del encierro se vio severamente alterada por una atracción afectiva hacia uno de los competidores. "Me gustó Ese Pérez y me desconcentré", admitió la bailarina al reflexionar sobre cómo la convivencia afectó su enfoque durante las dinámicas de juego.

¿Qué impacto tuvo la salida de Flor Vigna?

La expulsión de la intérprete argentina coincidió con uno de los momentos de mayor impacto de la jornada televisiva, ya que momentos después de su salida, la producción concretó el sorpresivo reingreso de la actriz y cantante Gala Montes, quien se incorporó formalmente a la residencia para integrarse a la competencia.

Con la eliminación de Flor Vigna, la lista de participantes continúa reduciéndose a medida que la temporada avanza hacia sus etapas decisivas. Los habitantes restantes deberán redefinir sus alianzas y estrategias de nominación para asegurar su permanencia en las próximas semanas del certamen.