Estefanía Villarreal genera preocupación con mensaje sobre depresión y ansiedad

Estefanía Villarreal, conocida por su participación en la serie "Rebelde" como Celina Ferrer Mitre, causó inquietud entre sus seguidores después de compartir en Instagram un mensaje relacionado con su experiencia frente a la depresión y la ansiedad.

La actriz utilizó una de sus historias de Instagram, publicaciones que desaparecen después de 24 horas, para expresar el agotamiento que le provoca enfrentar esta situación. En el mensaje hizo referencia a los distintos roles que ha intentado desempeñar en su vida y manifestó sentirse sin fuerzas para continuar con esa batalla.

Hasta el momento, Villarreal no ha explicado públicamente qué motivó la publicación ni ha ofrecido detalles adicionales sobre su estado. Su perfil de Instagram tampoco registra actividad reciente.

Mensaje de Estefanía Villarreal en Instagram

La última publicación disponible en su cuenta corresponde al 22 de agosto, cuando compartió imágenes de una sesión de fotos acompañadas por el mensaje: "Que toda sombra se vuelva verdad".

A través de sus redes sociales, la actriz suele compartir reflexiones relacionadas con sus emociones y pensamientos. Sin embargo, su reciente mensaje provocó especial preocupación entre quienes siguen su trayectoria y permanecen atentos a cualquier nueva declaración de la actriz.