La Voz México regresaría en 2026 con Danna Paola como coach principal

Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente

Dos noticias toman fuerza en redes sociales y entre periodistas de espectáculos mexicanos: el posible regreso de ‘La Voz México’ a Televisa y el presunto fichaje de Danna Paola como una de las coaches de la nueva edición.

Aunque nada es oficial —el proyecto no fue presentado en el reciente upfront de la televisora, animado musicalmente por Shakira— el rumor despertó enorme interés en la audiencia.

“¡La Voz México podría volver a Televisa! Los derechos de transmisión del programa estarían de regreso para 2026, nuevamente desde los foros de San Ángel”, escribió el periodista y comunicólogo Raúl Gutiérrez en su cuenta de X (@raulgtzoficial).

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Según la información divulgada por el conductor, la empresa ya comenzó a barajar nombres para los coaches y uno de los más fuertes sería el de Danna Paola, quien inició su carrera precisamente en los foros de la televisora. “Ya comienzan a sonar algunos nombres, y el que suena fuertísimo es el de Danna, quien ya participó como asesora en la edición española del formato. ¡Estaremos muy pendientes!”, escribió, desatando la emoción de los fans de la cantante de ‘Oye Pablo’.

¿Qué otros proyectos tiene Danna Paola en Televisa?

Hace apenas dos semanas también se reportó que la actriz, recordada como la eterna ‘Patito’ de ‘Atrévete a Soñar’, estaría en negociaciones para protagonizar una nueva versión de ‘Teresa’, otro proyecto presuntamente en desarrollo en Televisa.

Hasta la tarde del martes, ni el equipo de Danna ni la televisora habían confirmado o negado el rumor, aunque para muchos fans ya es tomado casi como un hecho.