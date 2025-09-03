Real o falso: Gobierno de CdMx desmiente concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aclaró que la cantante colombiana no tiene programada ninguna presentación gratuita en la capital.

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de rumores sobre un supuesto concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores. La versión aseguraba que la intérprete de "Las de la intuición" se presentaría el próximo 21 de septiembre, justo después de las celebraciones patrias.

El rumor tomó fuerza debido a la cercanía del concierto que Residente ofrecerá en el mismo lugar el sábado 6 de septiembre, lo que alimentó la idea de que Shakira replicaría la dinámica de un show masivo y sin costo en la Plaza de la Constitución.

Incluso, algunos mensajes en redes sociales afirmaban que la presentación no sería organizada por el Gobierno capitalino, sino por una empresa cervecera que patrocinaría el evento.

Lo que dice el Gobierno de la Ciudad de México

La Secretaría de Cultura capitalina salió al paso y desmintió la versión. A través de un breve comunicado en redes sociales, la dependencia advirtió que se trata de información falsa:

"No te dejes engañar por rumores, sigue nuestras redes sociales oficiales", señaló.

De esta manera, se confirma que Shakira no tiene contemplado ningún concierto gratuito en el Zócalo. La única presentación confirmada en ese espacio será la de Residente, el sábado 6 de septiembre, además de la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, que este año contará con la participación de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

La gira oficial de Shakira en México

Actualmente, la artista colombiana se encuentra en el país como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", con fechas programadas en varias ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Torreón.

Aunque sus conciertos han sido un éxito rotundo de taquilla, ninguno de ellos forma parte de la programación cultural gratuita de la capital mexicana.