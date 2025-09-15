laine Haro confiesa su conexión con Aarón Mercury tras su salida de La Casa de los Famosos

Tras convertirse en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México, Elaine Haro compartió sus emociones al abandonar el encierro y habló con honestidad sobre lo vivido dentro del reality. En su regreso al foro, fue recibida por Galilea Montijo con un cálido abrazo, marcando el inicio de una noche llena de reflexiones personales.

Durante la post gala, Haro se reencontró con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, donde dejó ver la carga emocional que implicó su salida. A pesar de su eliminación, expresó alegría por el regreso de Shiky a la competencia y brindó palabras de aliento a los equipos restantes.

La actriz también se abrió sobre el valor que tuvo para ella el apoyo de su madre y su hermana, mencionando que su mayor temor era defraudarlas. El reencuentro con ellas le devolvió la calma y reforzó su sensación de orgullo.

En una conversación honesta con los conductores, Elaine reveló lo exigente que fue consigo misma dentro del reality, confesando que atravesó momentos de inseguridad. Sin embargo, concluyó que está aprendiendo a reconocerse y valorarse más: "Quiero de ahora en adelante admirarme más y aplaudirme más las cosas que hago", señaló.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Haro habló sobre su vínculo con Aarón Mercury, también participante del programa. La actriz reveló que sí sintió una conexión auténtica con él y que, aunque la relación no avanzó, guarda buenos recuerdos: "Le agradezco esa historia bonita que en algún momento dimos de ´Romeo y Julieta´", compartió.

Aunque dejó claro que no sabe si fue correspondida del mismo modo, Elaine admitió entre risas que sí se quedó con ganas de un beso: "Claro que sí...", respondió a la pregunta de Wendy Guevara, desatando risas en el foro.

Con su salida, Elaine Haro cierra un capítulo de su vida con gratitud y crecimiento personal, y deja abierta la puerta a lo que pueda suceder fuera del reality, tanto en lo profesional como en lo sentimental.