Los Vengaboys se fotografían juntos 20 años después de su mega éxito

Han pasado 20 años desde sus megaéxitos Boom Boom Boom Boom y We're Going To Ibiza en los años 90, pero el grupo de pop Vengaboys parece no haber envejecido ni un ápice.

El grupo de baile holandés ha sido retratado juntos y viviendo sus mejores vidas en un yate.

Compuesto por la vocalista principal Kim Sasabone, la vocalista femenina Denise Post-Van Rijswijk y los vocalistas masculinos Robin Pors y Donny Latupeirissa, el grupo se formó por primera vez en 1997 y alcanzó fama mundial.

Vengaboys es considerado el grupo más holandés de la historia después de vender aproximadamente 25 millones de discos en todo el mundo.

El grupo hizo una pausa en 2002, pero regresó a la escena del club cuatro años después y lanzó nuevos sencillos y varios álbumes.

Después del golpe de la pandemia de Covid-19 en 2020, los Vengaboys, al igual que otros actos musicales, se vieron obligados a suspender su gira. Sin embargo, el grupo finalmente pudo regresar al escenario en septiembre de 2021 y desde entonces ha estado viajando por todo el mundo.

El grupo ha estado documentando su gira en Instagram , completa con sombreros de vaquero con lentejuelas y chaparreras de piel.

Pero durante uno de sus raros días libres, el grupo aprovechó al máximo el sol relajándose en un yate en Canadá.

En otra foto un par de semanas después, el grupo posó en Ibiza y lo subtituló: "¡¡Con el Vengasquad, algunos recuerdos de Ibiza!! #goingtoibiza Luego fui a Austria a pasar una noche en @ottakringerbrauerei gracias por invitarnos!! & Lugar de la fiesta de esta noche: Dinamarca ! ¿Estás listo? ¡Porque nosotros lo estamos!

Los fanáticos acudieron en masa a los comentarios, con un escrito: "Los amo vengaboys. Es mi sueño festejar con ustedes".

Mientras que otro escribió: "¡Ustedes fueron INCREÍBLES! #terranova Además, a mi hija de 5 años le encanta su canción "¡Vamos a comer pizza!"".