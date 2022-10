Lucía Méndez asegura que Pablo Escobar le ofreció protección y ser su amigo

En las últimas horas, Lucía Méndez ha dado mucho de qué hablar luego de que confesará que había sido contratada por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Todo se dio durante el primer capítulo del reality show de Netflix, ´Siempre Reinas´, en donde la actriz se robó la atención del público gracias a sus fuertes declaraciones.

La también cantante contó que conoció al capo durante uno de sus conciertos y recordó aquel miedo que sintió luego de que tuviera el encuentro con él.

Según Méndez, ella no tenía ni idea que el líder del Cártel de Medellín estaba presente en el público, hasta que su madre fue tras bastidores y le confesó quien estaba disfrutando de su show.

"Me dice mi mamá: ´me vas a matar´. Y yo, ´¿por qué?´. ¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar", dijo.

Asimismo, la famosa indicó que cuando se enteró, sintió mucho miedo: "Petrificada"

Por si fuera poco, la actriz asegura que la situación empeoro, pues Escobar la buscó:

"Ya nos íbamos, pero el señor Pablo Escobar nos saludó. Yo me quedé muda. Fue un choque de adrenalina tan fuerte e impresionante; es una de las veces que más me he asustado", recordó.

Posteriormente, Lucía Méndez reveló que el capo les pasó su número telefónico para que cualquier situación que las pusiera en peligro, él las cuidara:

"Me dijo: ´el día que usted quiera, alguien la moleste a ustedes, a su hija, a su familia, yo lo único que le pido es que me marque a este teléfono y en mí usted va a tener un amigo´", concluyó.