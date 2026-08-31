Luis Chaparro queda fuera de La Casa de los Famosos México tras una votación de infarto

La decisión del público volvió a marcar el rumbo de La Casa de los Famosos México 2026. Después de una jornada de votación muy cerrada, Luis Chaparro tuvo que abandonar el reality al convertirse en el sexto eliminado de la temporada.

La noche comenzó con cinco participantes en riesgo: Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Gema Garoa, Mariana Ochoa y Karina Torres. Conforme avanzó la dinámica, los nominados fueron llamados uno a uno para conocer quiénes continuarían dentro de la competencia.

¿Cómo ocurrió la eliminación de Luis Chaparro?

Mariana Ochoa fue la primera en recibir la noticia de que podía regresar a la casa. Su regreso provocó reacciones entre los demás participantes, especialmente en Gema Garoa y Luis Chaparro.

Posteriormente llegó el turno de Ernesto Laguardia, quien también aseguró su permanencia y aprovechó el momento para agradecer el respaldo de su público.

La tensión aumentó cuando Karina Torres fue la tercera participante en abandonar la zona de nominación para regresar con sus compañeros. Con ello, Gema Garoa y Luis Chaparro quedaron como los dos últimos participantes en espera de conocer el resultado definitivo.

Detalles confirmados sobre la votación

El desenlace llegó después de un carrusel que mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Finalmente, Gema Garoa consiguió regresar a La Casa de los Famosos México, mientras que Luis Chaparro recibió la noticia de que su participación en el reality había terminado.

De esta manera, Luis Chaparro se convirtió en el sexto eliminado de la edición 2026, luego de una noche en la que el público tuvo nuevamente la última palabra sobre quién debía continuar en la competencia.