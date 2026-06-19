Luis Miguel enfrenta hospitalización en Nueva York ¿Qué sucede? ¿Es cierto?

La salud de Luis Miguel ha generado inquietud entre sus seguidores luego de que una publicación española informara que el intérprete permanece hospitalizado en Nueva York tras someterse a una operación relacionada con un problema cardíaco.

La información fue difundida por la revista Semana, que aseguró que el artista se encuentra internado en el Hospital Monte Sinaí después de haber pasado por quirófano. Según la publicación, la recuperación del cantante estaría avanzando de manera favorable, aunque no se detalló si la intervención fue programada o realizada de emergencia.

¿Qué se sabe sobre la hospitalización de Luis Miguel?

El reporte señala que el reconocido artista mexicano estaría acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, durante su estancia en el centro médico.

La noticia rápidamente comenzó a circular en distintos medios de comunicación y programas de espectáculos. En Argentina, el periodista Pablo Layus retomó la versión y comentó que diversas fuentes de España y México sostenían que el cantante atravesaba una situación médica delicada relacionada con un cuadro coronario.

Reacciones y dudas sobre la veracidad de la información

Sin embargo, la información también encontró respuestas que ponen en duda su veracidad. De acuerdo con declaraciones citadas por Layus, la periodista Eugenia Cabral aseguró haber consultado con personas cercanas al entorno del artista, quienes negaron que la supuesta hospitalización estuviera ocurriendo.

Según esa versión, no es la primera ocasión en que surgen rumores sobre el estado de salud del intérprete sin que exista una confirmación oficial. Aun así, los reportes publicados en medios españoles y replicados en otros países han mantenido la atención de seguidores y medios de comunicación.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento público del cantante ni de sus representantes que confirme o desmienta de manera definitiva la información. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los admiradores de Luis Miguel, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.