Lupillo Rivera demanda a Belinda por declaraciones falsas

"Por este medio se informa a los medios de comunicación, al público en general y a la comunidad artística que mi representado, el señor Guadalupe Rivera Saavedra, ha conformado un amplio grupo de abogados, con la intención de emprender las acciones jurídicas".

Tras la solicitud de Belinda, de 36 años de edad, de medidas de protección contra Lupillo Rivera, el cantante responde.

El jueves 16 de octubre, Lupillo Rivera compartió un comunicado de sus abogados para confirmar la demanda contra Belinda.

Lupillo Rivera compartió que será representado por Alonso Beceiro y Mariana Gutiérrez en el proceso contra Belinda, a quien acusa de:

Falsedad de imputaciones.

Fraude.

Recientemente, Belinda fue portada de la Revista Glamour y la cantante compartió la imagen en su cuenta de Instagram.

Amigos y fans han respaldado a Belinda en su denuncia contra Lupillo Rivera, incluso Olimpia Coral Melo, de 30 años de edad, mostró su solidaridad con la cantante.

A pesar de que Lupillo Rivera tiene prohibido hablar de Belinda, él volvió a usar su nombre en el comunicado de sus abogados y este aparece en sus redes sociales.