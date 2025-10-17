Valentina Gilabert busca asesoramiento legal por ataques de Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert evalúa nuevas acciones legales contra Marianne Gonzaga. Marianne Gonzaga insiste en hablar de Valentina Gilabert y ella está considerando nuevas acciones legales. Valentina Gilabert, de 19 años de edad, está evaluando tomar medidas legales contra Marianne Gonzaga tras sus constantes ataques en redes sociales.
A casi 8 meses del ataque de Marianne Gonzaga, de 17 años de edad, contra Valentina Gilabert, las jóvenes siguen en una guerra de declaraciones.
Valentina Gilabert ya se encuentra platicando con sus abogados para saber cómo proceder con Marianne Gonzaga, quien sigue hablando de ella en redes sociales.
Incluso, Marianne Gonzaga compartió un video donde se le ve peleando con José Said Becerril el día que atacó a Valentina Gilabert.