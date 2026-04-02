Lupillo Rivera desata rumores de paternidad tras visita a tienda de bebés

El cantante Lupillo Rivera volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que fuera captado junto a su pareja, Taina Pimentel, en una tienda de artículos para bebés, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de que se convierta nuevamente en padre.

Las imágenes, difundidas por el programa Siéntese Quien Pueda, muestran a la pareja en un ambiente cercano y afectuoso, lo que reforzó los rumores entre seguidores y usuarios en redes sociales.

Rumores de paternidad

El momento surge poco después de que el intérprete expresara públicamente su deseo de tener más hijos, lo que incrementó las sospechas en torno a esta nueva etapa de su vida personal.

Además, la pareja compartió en redes sociales detalles de su compromiso, incluyendo el anillo y mensajes en los que manifestaron su entusiasmo por el futuro. En una de las publicaciones, Pimentel destacó que no solo recibió una joya, sino también una promesa de vida en común, evidenciando la relación sólida que mantienen.

Detalles del compromiso

Las fotografías difundidas muestran a ambos sonrientes y celebrando su compromiso, el cual se da meses después de haber hecho pública su relación a finales de 2025.

Con este anuncio, Lupillo Rivera confirma que se prepara para llegar al altar junto a su pareja, dando un paso significativo en su vida sentimental, mientras continúan las especulaciones sobre un posible nuevo integrante en la familia.