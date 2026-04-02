Zendaya habla del amor y revela cómo supo que Tom Holland era "el indicado"

La actriz Zendaya abrió su corazón al hablar sobre su relación con Tom Holland, revelando qué la llevó a considerarlo como la persona indicada en su vida, en medio de rumores sobre una posible boda.

Durante una entrevista en el pódcast Modern Love de The New York Times, la también protagonista de The Drama reflexionó sobre el impacto mediático que rodea su romance y los límites que ha establecido para proteger su vida privada.

Zendaya reconoció que entiende el interés del público en su relación, especialmente por tratarse de dos figuras públicas que compartieron pantalla en proyectos donde sus personajes se enamoran. Sin embargo, subrayó la importancia de mantener ciertos aspectos de su vida en reserva. "Trato de tener cosas solo para mí y para él", explicó.

Rumores de boda y vida privada

Las declaraciones llegan en un contexto de especulación sobre un posible matrimonio, impulsada en parte por comentarios de su estilista, Law Roach. No obstante, la actriz evitó confirmar o desmentir dichos rumores, reiterando su postura de resguardar su intimidad.

En la conversación, Zendaya también explicó cómo identificó que Holland era "su persona". Lejos de asociar el amor con nerviosismo, describió una sensación de calma y seguridad. "No me siento nerviosa a su lado, me siento en paz", comentó, añadiendo que incluso se siente más inquieta cuando está lejos de él.

Primer encuentro y conexión

Asimismo, recordó su primer encuentro durante las audiciones de Spider-Man: Homecoming en 2016, donde, pese a los nervios iniciales, el actor logró transmitirle tranquilidad con su actitud.

La charla también incluyó a su coprotagonista Robert Pattinson, quien compartió su perspectiva sobre el amor y las relaciones. El actor, conocido por su relación con Suki Waterhouse, coincidió en la importancia de la conexión profunda en pareja y señaló que su compañera lo conoce incluso mejor que él mismo.

Ambos actores relacionaron sus reflexiones con la temática de The Drama, cinta en la que interpretan a una pareja a punto de casarse cuya relación enfrenta revelaciones inesperadas. La película plantea cuestionamientos sobre el conocimiento mutuo en una relación y la evolución personal dentro de ella.

Para Zendaya, la clave está en la confianza y en crecer junto a la persona amada. "He podido crecer con la persona que amo... hay una conexión que te hace sentir segura", concluyó.