Sabo Romo plantea recurrir a la eutanasia: "Quiero decidir sobre mi vida"

El músico mexicano Sabo Romo, reconocido por su trayectoria en la banda Caifanes, expresó su intención de recurrir a la eutanasia en el futuro, al considerar que cada persona debería tener la posibilidad de decidir sobre el final de su vida.

En entrevista, el artista de 62 años explicó que su postura no está relacionada con alguna enfermedad, sino con su deseo de evitar convertirse en una carga para sus familiares. Señaló que, aunque sabe que podría contar con apoyo en su vejez, prefiere no generar situaciones difíciles para sus seres cercanos.

¿Qué declaró Sabo Romo sobre la eutanasia?

Romo también cuestionó que la eutanasia esté condicionada únicamente a problemas de salud, al considerar que la decisión debería depender de la voluntad individual. Según expresó, le gustaría tener la libertad de elegir cuándo partir, incluso si no enfrenta una condición médica grave.

El músico indicó además que ya cuenta con un testamento en el que dejó establecidos sus bienes, con el objetivo de prevenir conflictos familiares en el futuro.

Contexto legal de la eutanasia en México

Actualmente, la eutanasia no es legal en México. No obstante, existe la Ley de Voluntad Anticipada, la cual permite a las personas decidir si desean o no someterse a tratamientos médicos que prolonguen su vida en casos de enfermedad terminal, priorizando la dignidad del paciente.

En cuanto a su estado de salud, Romo recordó que en 2020 sufrió una agresión que le provocó la pérdida de visión en el ojo izquierdo. A pesar de ello, aseguró que ha aprendido a adaptarse, aunque reconoce que su condición física ya no es la misma que años atrás.