Madre del tirador de la escuela primaria de Texas afirma que su hijo no era violento

La madre del tirador escolar enfermo que mató a tiros a 19 niños y dos maestros en Texas ha afirmado que "no era una persona violenta".

Adriana Reyes dijo que estaba 'sorprendida' de que Salvador Ramos abriera fuego en una horrible ola de asesinatos en la Escuela Primaria Robb en Uvalde ayer.

Ella admitió que su hijo era un solitario que "se mantenía solo y no tenía muchos amigos", pero rechazó las afirmaciones de que tenía una relación tóxica con él.

Pero en una entrevista exclusiva con DailyMail.com no abordó las afirmaciones de que era una drogadicta que vio que el niño la dejaba y se iba a vivir con su abuela Celia González.

Reyes estaba hablando desde la cama de González, de 66 años, mientras se recupera de haber sido golpeada en la cara por su vil nieto antes de que se enfureciera y matara a tiros a 19 niños y dos maestros.

Anteriormente había comprado dos rifles de asalto AR-15, se jactó de ellos en las redes sociales y sugirió que cometería una atrocidad antes del ataque mortal.

Pero el día de hoy el abuelo de Ramos reveló que la familia no tenía idea de que compró legalmente las dos armas la semana pasada.

Rolando Reyes, de 74 años, esposo de González, también describió a su nieto como un adolescente tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación.

En declaraciones a DailyMail.com desde San Antonio, Reyes dijo: 'Mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendido por lo que hizo.

'Rezo por esas familias. Estoy orando por todos esos niños inocentes, sí lo estoy. Ellos [los niños] no tuvieron parte en esto'.

Ella hablaba desde el hospital donde su madre González aún estaba siendo tratada por las heridas de bala en su rostro.

También abofeteó los informes de que tenía una relación tóxica con su hijo que pudo haber distorsionado su personalidad. Ella continuó: 'Tuve una buena relación con él. Se mantuvo para sí mismo; no tenía muchos amigos.

Ella dijo que la última vez que habló con él fue el lunes pasado, en su cumpleaños, y agregó: "Tenía una tarjeta y un peluche de Snoopy para darle".

Dice que no sabía dónde le disparó Salvador a su madre, pero agregó que mi hermana y yo la cuidaremos cuando llegue a su casa en Uvalde.

Ella dijo que su madre 'con su mano izquierda, pudo sostener mi mano'. Agregó que su madre no puede sonreír pero sabe que está ahí para ella. Ella dijo que los médicos no saben cuál es el pronóstico de su madre.

Hoy temprano, el abuelo del niño, Rolando Reyes, contó cómo se mantuvo a la familia en la oscuridad sobre las dos armas letales que compró.

Le dijo a ABC News : 'No sabía que tenía armas. Si lo hubiera sabido, lo habría informado.

Se cree que Ramos se fue a vivir con sus abuelos después de pelear con su madre por cortar el WiFi en su casa.

El abuelo del tirador también reveló que era callado y que a veces iba a trabajar con él.

Él dijo: 'A veces lo llevaría a trabajar conmigo. No todo el tiempo, pero a veces. El año pasado no fue a la escuela. No se graduó. Intentarías decírselo, pero los niños de hoy en día creen que lo saben todo.

Era muy callado, no hablaba mucho. El adolescente no vivía con su madre porque tenían 'problemas', agregó el abuelo.

Se produce después de que surgiera que Ramos había advertido en mensajes en línea minutos antes del ataque que le había disparado a su abuela y que iba a disparar contra una escuela.

Usó un rifle semiautomático estilo AR-15 en el baño de sangre del martes en la Escuela Primaria Robb en Uvalde. Había comprado legalmente dos de esos rifles solo unos días antes, poco después de su cumpleaños, dijeron las autoridades.

Los investigadores no arrojaron luz inmediata sobre el motivo. El gobernador Greg Abbott dijo que Ramos, un residente de la comunidad a unas 85 millas (135 kilómetros) al oeste de San Antonio, no tenía antecedentes penales ni de salud mental conocidos.

Pero unos 30 minutos antes del baño de sangre, Ramos hizo tres publicaciones en las redes sociales, dijo Abbott. Según el gobernador, Ramos publicó que le iba a disparar a su abuela, luego le había disparado a la mujer y finalmente iba a dispararle a una escuela primaria.

Diecisiete personas también resultaron heridas en el ataque. El mal barrió a Uvalde ayer. Cualquiera que le dispare a su abuela en la cara tiene que tener maldad en su corazón", dijo Abbott en una conferencia de prensa.

Pero es mucho más malvado que alguien dispare a niños pequeños. Es intolerable e inaceptable para nosotros tener en el estado a alguien que mataría a niños pequeños en nuestras escuelas'.

El demócrata Beto O´Rourke, quien se postula contra Abbott para gobernador este año, interrumpió la conferencia de prensa y calificó de 'predecible' la respuesta del republicano a la tragedia. O'Rourke fue escoltado mientras miembros de la multitud le gritaban, con un hombre llamándolo 'hijo de puta enfermo'.

A medida que surgían los detalles de la última matanza masiva que sacudió a los EE. UU., el dolor envolvió al pequeño pueblo de Uvalde, de 16.000 habitantes.

Entre los muertos se encontraban una extrovertida niña de 10 años, Eliahna García, a quien le encantaba cantar, bailar y jugar baloncesto; un compañero de cuarto grado, Xavier Javier López, que había estado esperando ansiosamente un verano de natación; y una maestra, Eva Mireles, con 17 años de experiencia cuyo esposo es oficial de la policía del distrito escolar.

'Simplemente no sé cómo la gente puede vender ese tipo de arma a un niño de 18 años', dijo enojada entre lágrimas la tía de Eliahna, Siria Arizmendi. '¿Para qué lo va a usar sino para ese propósito?'

El teniente Christopher Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, le dijo a CNN que todos los asesinados estaban en el mismo salón de clases de cuarto grado.

El asesino "se atrincheró cerrando la puerta y comenzó a disparar a los niños y maestros que estaban dentro de ese salón de clases", dijo Olivarez. "Simplemente te muestra la maldad total del tirador".

Los agentes de la ley finalmente irrumpieron en el salón de clases y mataron al pistolero. La policía y otras personas que respondieron al ataque también rompieron las ventanas de la escuela para permitir que estudiantes y maestros escaparan.

El ataque en la ciudad predominantemente latina de Uvalde fue el tiroteo escolar más mortífero en los EE. UU. desde que un hombre armado mató a 20 niños y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en diciembre de 2012.

El derramamiento de sangre fue el último de una cadena aparentemente interminable de asesinatos en masa en iglesias, escuelas, tiendas y otros sitios en los Estados Unidos. Solo 10 días antes, 10 personas negras fueron asesinadas a tiros en un alboroto racista en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

En un sombrío discurso a la nación horas después del ataque en Texas, el presidente Joe Biden abogó por que los estadounidenses "hagan frente al lobby de las armas" y promulguen restricciones más estrictas, diciendo: "En nombre de Dios, ¿cuándo vamos a hacer lo que ha ¿para acabar?'

Pero las perspectivas de cualquier reforma de las regulaciones de armas de la nación parecían sombrías. Los intentos repetidos a lo largo de los años para ampliar las verificaciones de antecedentes y promulgar otras restricciones se han topado con la oposición republicana en el Congreso.

En las redes sociales, en los días y horas previos a la masacre, Ramos pareció dar pistas de que algo iba a pasar.

El día que Ramos compró su segunda arma la semana pasada, una cuenta de Instagram que, según los investigadores, aparentemente pertenece a Ramos, mostraba una foto de dos rifles estilo AR. Ramos aparentemente etiquetó a otro usuario de Instagram, uno con más de 10,000 seguidores, y le pidió que compartiera la foto con sus seguidores.

"Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con algunas armas", respondió la usuaria de Instagram, quien desde entonces eliminó su perfil. 'Simplemente da miedo.'

La mañana del ataque, la cuenta vinculada al pistolero respondió: 'Estoy a punto'.

Instagram confirmó que estaba trabajando con la policía para revisar la cuenta, pero se negó a responder preguntas sobre las publicaciones.

Los investigadores también están buscando en una cuenta en TikTok, posiblemente perteneciente al tirador, con un perfil que dice: "Los niños se asustan en la vida real", un acrónimo que significa "en la vida real". El perfil no tiene fecha.

Los investigadores aún no saben por qué Ramos apuntó a la escuela, dijo Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

"No vemos un motivo o un catalizador en este momento", dijo.

Los agentes encontraron uno de los rifles en la camioneta de Ramos y el otro en la escuela, según el informe entregado a los legisladores. Ramos vestía un chaleco táctico, pero no tenía placas blindadas endurecidas en el interior, dijeron a los legisladores. También dejó caer una mochila que contenía varios cargadores llenos de municiones cerca de la entrada de la escuela.

Una de las armas se compró en un distribuidor con licencia federal en el área de Uvalde el 17 de mayo, según el senador estatal John Whitmire, quien fue informado por los investigadores. Ramos compró 375 rondas de municiones al día siguiente y luego compró el segundo rifle el viernes pasado.

El martes por la mañana, Ramos disparó e hirió a su abuela en su casa y luego se fue. Los vecinos llamaron a la policía cuando salió tambaleándose y vieron que le habían disparado en la cara, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Travis Considine.

Luego, Ramos estrelló su camioneta contra una barandilla en los terrenos de la escuela, y un oficial del distrito escolar de Uvalde intercambió disparos con él y resultó herido, dijo Considine.

Ramos entró e intercambió más disparos con dos policías de Uvalde que llegaban y que todavía estaban afuera, dijo Considine. Esos oficiales también resultaron heridos.

Dillon Silva, cuyo sobrino estaba en un salón de clases cercano, dijo que los estudiantes estaban viendo la película de Disney 'Moana' cuando escucharon varios estallidos fuertes y una bala rompió una ventana. Momentos después, su maestro vio al atacante pasar la puerta.

¡Oh, Dios mío, tiene un arma! la maestra gritó dos veces, según Silva. 'La maestra ni siquiera tuvo tiempo de cerrar la puerta', dijo.

Un equipo táctico entró por la fuerza en el salón de clases donde el atacante estaba escondido y se encontró con disparos de Ramos, pero le disparó y lo mató, según Olivarez.

Posteriormente, las familias en Uvalde esperaron horas para recibir noticias sobre sus hijos. En el centro cívico del pueblo donde se reunieron algunos el martes por la noche, el silencio fue roto repetidamente por gritos y lamentos.

'¡No! ¡Por favor no!' un hombre gritó mientras abrazaba a otro hombre. El miércoles por la mañana, se vio llegar a voluntarios con biblias y perros de terapia.

Tres niños y un adulto estaban siendo atendidos en un hospital de San Antonio, donde dos de ellos, una mujer de 66 años y una niña de 10 años, figuraban en estado grave.

Uvalde, hogar de unas 16.000 personas, está a unos 120 kilómetros (75 millas) de la frontera con México. Robb Elementary, que tiene casi 600 estudiantes en segundo, tercer y cuarto grado, es una estructura de ladrillos de un solo piso en un vecindario principalmente residencial de casas modestas.

La comunidad unida, construida alrededor de una plaza central sombreada, incluye muchas familias hispanas que han vivido allí durante generaciones. Se asienta en medio de campos de coles, cebollas, zanahorias y otras verduras. Pero muchos de los trabajos más estables los proporcionan empresas que producen materiales de construcción.

El ataque se produjo cuando la escuela estaba contando los últimos días del año escolar con una serie de días temáticos. El martes iba a ser 'Footloose and Fancy', con estudiantes vestidos con lindos atuendos.

Texas, que tiene algunas de las leyes más favorables a las armas en la nación, ha sido escenario de algunos de los tiroteos más mortíferos en los EE. UU. en los últimos cinco años.

En 2018, un hombre armado mató a 10 personas en la escuela secundaria Santa Fe en el área de Houston. Un año antes de eso, un hombre armado mató a tiros a más de dos docenas de personas durante un servicio dominical en el pequeño pueblo de Sutherland Springs. En 2019, un hombre armado en un Walmart en El Paso mató a 23 personas en un ataque racista dirigido a los hispanos.

El tiroteo se produjo días antes de que comenzara la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle en Houston. El gobernador y los dos senadores estadounidenses de Texas, todos republicanos, estaban entre los oradores programados en un foro el viernes.