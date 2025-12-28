Nicki Minaj pierde más de 200 mil seguidores tras polémica en redes

Las palabras encendieron X de inmediato. Miles de usuarios recordaron que la rapera construyó gran parte de su carrera dentro de la cultura drag, además de haber sido jueza invitada en "RuPaul´s Drag Race" en 2020. Para muchos, lo ocurrido fue una auténtica "apuñalada por la espalda" a la comunidad LGBT+ que históricamente la respaldó.

Unfollow masivo y reacción de artistas

El impacto no fue solo simbólico. Minaj perdió más de 200 mil seguidores en su cuenta de X, un golpe considerable incluso para una figura de su tamaño.

En redes se aseguró que celebridades como Billie Eilish, Shakira, Drake, Rosalía, Cardi B, Eminem, Ariana Grande, Madison Beer y Taylor Swift la dejaron de seguir. Sin embargo, algunas versiones indican que esto no es verificable. Incluso se aclaró que Minaj habría deshabilitado su Instagram desde octubre, aunque su desaparición total ocurrió justo tras el escándalo.

Instagram fuera, polémica dentro

Quienes intentaron buscar su perfil se encontraron con el mensaje clásico: "Lo sentimos, esta página no está disponible". Aunque no es la primera vez que la rapera abandona Instagram, el contexto deja claro que la presión fue intensa.

En X, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios defendieron su derecho a expresar opiniones políticas; otros celebraron su caída digital.

¿Libertad de expresión o ruptura definitiva con su público?

Lo cierto es que esta vez la polémica sí tuvo consecuencias visibles. Minaj, una artista acostumbrada al escándalo, cruzó una línea sensible para una comunidad que durante años la consideró aliada.