Margarita la diosa de la cumbia fue abusada por su propio padre

Después de las recientes declaraciones que ha hecho la cantante del grupo Timbiriche, sobre el abuso que sufrió por parte del productor Luis del Llano, "La Diosa de la Cumbia", Margarita, aprovechó el momento para hacer algunas confesiones, relatando que ella pasó por el mismo suceso a la corta edad de 14 años.

"No tienen ni idea de cuántas mujeres y niños hemos pasado por eso. Nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callarse, ahora es momento de hablar. En mi caso fue alguien muy cercano", relató.

En sorpresivas declaraciones, llegó a recordar el terrible momento que pasó en su niñez al ser abusada por su propio padre.

"Yo era una niña feliz, hasta que un día a mis 14 años, me doy cuenta de que mi papá tiene una novia. Se me vino el mundo abajo. Esa niña que era feliz e inocente, que tenía esperanzas y sueños, se vino abajo".

Y agregó que "yo no sabía si tenía qué contarle a mi mamá o no... me lo guardé. Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido desilusión y un velo que se me cayó de la cara, él me violó".

"El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no poder decir nada, pero una niña de 14 años en mi época, lo que sentíamos era culpa", lamentó.

"Fue muy difícil porque después mi papá murió. Yo nunca entendí porque mi papá me había tocado", relató conmovida.

Sin embargo, destaca que hace poco tiempo, logró enterarse que su hermana habría pasado por lo mismo, mencionando que fue el suceso que más le dolió.