El supuesto acercamiento sentimental entre Mariana BO y José Eduardo Derbez volvió a generar comentarios, luego de que ambos fueron captados en el mismo restaurante de la Ciudad de México. Lo que llamó la atención fue que, mientras la productora musical salió del establecimiento y habló con los medios, el actor aparentemente habría abandonado el lugar por un acceso de la cocina.

La información fue presentada en el programa de espectáculos Siéntese quien pueda, cuya producción siguió los movimientos de la DJ durante su encuentro con el hijo de Victoria Ruffo, ocurrido un día antes de que ella emprendiera un viaje.

¿Qué declaró Mariana BO sobre su encuentro?

Al llegar al restaurante, Mariana BO no tuvo inconveniente en reconocer que se reuniría con José Eduardo y dejó entrever que su relación se encuentra en una etapa inicial, sin que exista todavía un noviazgo formal.

«Sí, de hecho vengo a comer con José Eduardo y mañana me voy de viaje, así que todo cool», comentó ante las cámaras del programa.

La DJ también restó importancia a los rumores y aseguró que los comentarios relacionados con su vida sentimental no interfieren con sus actividades profesionales.

«Todo tranquilo. Yo no sé de chismes, de escándalos, la verdad me da igual», expresó.

Además, habló sobre las diferencias entre sus estilos de vida, pues explicó que suele viajar constantemente por motivos de trabajo, principalmente a Europa y Asia, mientras que describió al actor como alguien más cercano a su hogar.

Incluso lanzó una frase que llamó la atención durante la entrevista: «Él sabe a lo que se mete».

¿Por qué José Eduardo Derbez salió por la cocina?

De acuerdo con la información difundida en Siéntese quien pueda, las cámaras del programa también registraron la llegada de José Eduardo Derbez al establecimiento. Sin embargo, al terminar la comida, el actor no habría abandonado el restaurante por la entrada principal junto a Mariana BO.

Según la versión atribuida a una encargada del establecimiento, Derbez habría elegido salir por una zona de la cocina para evitar encontrarse con los reporteros que permanecían afuera.

La DJ fue quien finalmente apareció ante las cámaras, situación que provocó comentarios entre los conductores del programa, quienes cuestionaron la manera en que habría terminado el encuentro.

Incluso, una de las panelistas señaló que Mariana BO podría estar reconsiderando la posibilidad de continuar con el acercamiento sentimental. No obstante, esta interpretación no ha sido respaldada públicamente por ninguno de los involucrados.

Hasta el momento, José Eduardo no ha explicado por qué habría utilizado una salida alterna ni ha confirmado la versión presentada en televisión.

Mariana BO bromea sobre su relación con José Eduardo

Durante la conversación con la prensa, Mariana BO también mostró su sentido del humor cuando le preguntaron sobre la posibilidad de tener una relación con el actor.

La DJ hizo referencia a su particular imagen y a las diferencias que existen entre ambos al bromear con la posibilidad de convertirlo en vampiro.

«Y a ver si lo convierto en vampiro», comentó entre risas.

La reportera también recordó que José Eduardo tiene un ataúd como parte de la decoración de su casa, comentario ante el que Mariana respondió: «Sí, exacto».

Por otra parte, la productora musical ha contado que conoce al actor desde hace aproximadamente un año y medio, aunque sus encuentros comenzaron a tomar un rumbo sentimental recientemente.

También ha aclarado que todavía no son pareja y que ambos están descubriendo si existe la posibilidad de construir una relación. En declaraciones anteriores, describió a Derbez como un hombre atento y caballeroso, además de mencionar un ramo de rosas rojas que atribuyó a él.

Romina Marcos también se pronuncia sobre Mariana BO

La controversia tomó otro rumbo cuando el programa retomó declaraciones de Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, sobre la vida sentimental de la DJ.

Romina comentó que conoce a José Eduardo Derbez, aunque reconoció que hace tiempo no tiene contacto con él. Sobre Mariana BO, realizó comentarios relacionados con sus preferencias sentimentales y aseguró que dentro de la comunidad lésbica es conocido su interés por las mujeres.

La productora musical no ha respondido públicamente a estas declaraciones.

Durante la emisión también se recordaron versiones sobre un supuesto vínculo sentimental anterior entre Mariana BO y Karime Pindter. El programa retomó comentarios realizados por Karime en marzo de 2025 sobre una relación con una mujer que, según contó, terminó en malos términos.

Asimismo, se mencionó que Mariana BO habría dado una versión diferente de lo ocurrido y señalado que Karime le enviaba flores y obsequios.

Por ahora, el encuentro con José Eduardo Derbez continúa generando especulaciones, especialmente por la supuesta salida del actor por la cocina. Mientras Mariana BO confirmó que compartieron una comida y que están conociéndose, Derbez no ha ofrecido su versión sobre lo sucedido ni ha aclarado el estado actual de su relación con la DJ.