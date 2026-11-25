Puerto Rico vuelve a celebrar una victoria en el escenario internacional de la belleza. Jennifer Barreto se convirtió en Miss Universo 2026 durante la gala celebrada este martes en San Juan, donde hizo historia al ser la primera mujer que es madre en conseguir la corona del concurso.

La representante puertorriqueña destacó a lo largo de las diferentes etapas de la competencia, cuya final se transmitió en vivo por Telemundo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Su triunfo tuvo un significado especial para el país anfitrión, que consiguió así su sexta corona en la historia del certamen.

La nueva reina recibió el título de manos de Fátima Bosch, representante de México y Miss Universo 2025, quien protagonizó su última pasarela antes de entregar la corona.

¿Quién es Jennifer Barreto y cuál es su historia?

Jennifer Barreto, cuyo nombre de nacimiento es Jennifer Abreu Mora, nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico. Además de su carrera como modelo y reina de belleza, cuenta con una sólida preparación académica y experiencia profesional en el ámbito social.

Durante su infancia creció en el municipio de Isabela. Actualmente está casada con el sargento Yan Carlos Barreto y es madre de una niña de siete años llamada Penélope.

Su faceta como mamá representa uno de los aspectos más destacados de su victoria, ya que rompe con los antecedentes del concurso al convertirse en la primera madre en obtener el título de Miss Universo.

Antes de llegar al escenario internacional, Barreto participó en Miss Universo Puerto Rico 2026, donde representó al municipio de San Sebastián. Su participación también fue significativa porque se convirtió en la primera mujer casada y la segunda madre en competir en esa edición del certamen, después de su compatriota Jennifer Colón.

Una reina de belleza con preparación profesional

Más allá de las pasarelas, Jennifer Barreto cuenta con estudios especializados en áreas relacionadas con la salud mental y la atención social.

Es licenciada en Psicología y tiene dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. También cuenta con especialización en intervención en trauma y prevención del suicidio.

En el ámbito laboral, colabora con el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, donde trabaja en la atención a familias militares y en temas relacionados con la prevención de la violencia.

Asimismo, participa en actividades de la Asociación de Diabetes Pediátrica, sumando a su trayectoria profesional el compromiso con distintas causas sociales.

La puertorriqueña ha señalado que cuenta con el respaldo de su esposo y su hija para cumplir con las responsabilidades que implica representar primero a su país y ahora a todas las ganadoras del certamen.

Puerto Rico suma su sexta corona de Miss Universo

La edición número 75 del concurso reunió a 116 participantes de diferentes países y territorios, en una celebración internacional que destacó la diversidad y el talento femenino.

Con el triunfo de Jennifer Barreto, Puerto Rico alcanzó seis títulos de Miss Universo, mientras que Latinoamérica continúa consolidando su presencia en la historia del certamen, con un total de 28 coronas obtenidas por sus representantes.

Tras su victoria, la nueva reina tendrá una de sus primeras apariciones televisivas durante el Macy’s Thanksgiving Day Parade, cuya transmisión en vivo está programada para este jueves 26 de noviembre a las 8:30 de la mañana, por Telemundo.

Así comienza el reinado de Jennifer Barreto, una mujer que combina su experiencia profesional, su vida familiar y su trayectoria en los concursos de belleza, y que ahora ocupa un lugar histórico al convertirse en la primera madre en conquistar Miss Universo.