Mariana Rodríguez anuncia que su tercer hijo será una niña

La familia del gobernador de Nuevo León sigue creciendo. Este miércoles 6 de mayo, la empresaria e influencer Mariana Rodríguez Cantú terminó con el misterio y compartió con sus millones de seguidores la noticia que todos esperaban: su tercer hijo será una niña.

A través de un video en sus plataformas digitales, Mariana mostró el momento exacto de la revelación de género. La noticia no solo emocionó a la pareja, sino que desató una ola de felicitaciones en redes sociales. La "Chavacana Mayor" acompañó el clip con un mensaje cargado de sentimiento:

"¡Siento que estoy soñando! ¡Soy la más afortunada y feliz! Gracias por escogernos, mi amor", escribió la titular de AMAR a Nuevo León.

La historia de este nuevo integrante comenzó en abril pasado, cuando la pareja confirmó el embarazo con una sesión fotográfica familiar. Desde entonces, Mariana ha documentado cada paso, incluyendo:

La reacción de Samuel García: El gobernador pasó del asombro total a una alegría desbordante al enterarse de la noticia.

Expectativa en redes: Antes del gran anuncio, Mariana publicó un video en blanco y negro que mantuvo a sus fans al borde del asiento durante horas.

Con la llegada de esta pequeña, la casa de los García-Rodríguez se llena de energía femenina. La nueva integrante se sumará a sus dos hermanas mayores:

Mariel: La primogénita, quien ya tiene 3 años.

Isabel: La segunda hija del matrimonio, nacida apenas en julio de 2025.

Este anuncio consolida a Mariana como una de las figuras que más comparte su faceta de maternidad con su audiencia, haciendo de sus procesos familiares un evento mediático nacional.