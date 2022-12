Maya Nazor confirma separación de Santa Fe Klan

Guanajuato.- La influencer Maya Nazor confirmó su separación del cantante Ángel Jair Quezada Jasso mejor conocido como Santa Fe Klan. Esta declaración surge después de fuertes rumores en los que se especulaba de la ruptura de la pareja.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Maya Nazor confirmó esta noticia y sin ahondar en los motivos que propiciaron la separación, la influencer se defendió de las fuertes críticas de las que ha sido presa en redes sociales al mencionar que es una mujer que ama de verdad y que siempre respeto su relación con el rapero.

"Quienes me conocen de verdad saben que soy una mujer que quiere de verdad, que ama de verdad. Yo siempre respete mi relación, siempre respeté a mi pareja", mencionó.

A su vez, se defendió de los ataques en los que usuarios de Internet le han dicho que, tras la ruptura con Santa Fe Klan, podrá tener un beneficio económico al haber procreado un hijo con él.

"Yo no quiero que él (Santa Fe Klan) a mí me dé nada, él nada más con que se haga responsable de su hijo, si quiere, está bien y ya. Yo no necesito nada de él y tenemos, les repito, respeto y cariño. Yo jamás le voy a pedir nada para mí, yo no quiero que a mí me mantenga nadie, porque yo sé trabajar, yo puedo hacer mis cosas y de verdad no necesito el dinero de nadie, así que no va por ahí", declaró.

Por último, con la voz entre cortada, la influencer habló del difícil momento que atraviesa, en el cual se aferra a su hijo y busca quedarse con los mejores momentos con su ahora ex pareja y siempre anteponer el respeto al hablar del padre de su hijo.

Mira el video de Maya Nazor, aquí: