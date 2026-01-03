Will Smith rechaza demanda por acoso; violinista lo acusa de represalias y despido

El actor y productor estadounidense Will Smith negó las acusaciones de acoso sexual que se le atribuyen en una demanda civil presentada recientemente en Estados Unidos. La acción legal fue interpuesta por el violinista Brian King Joseph, quien también denunció represalias y despido improcedente tras su participación en una gira con el artista.

De acuerdo con documentos presentados el martes ante el Tribunal del Condado de Los Ángeles, Joseph fue separado de la gira poco tiempo después de informar a la policía sobre una supuesta entrada no autorizada a su habitación de hotel. Según la denuncia, mientras él no se encontraba en el lugar, se dejaron varios objetos y una nota dirigida a su nombre.

CNN informó que intentó obtener declaraciones de representantes de Smith y de una persona vinculada a Treyball Studios Management. En respuesta, el abogado del actor, Allen B. Grodsky, declaró a PEOPLE que las afirmaciones del demandante son "falsas, infundadas e irresponsables", y aseguró que serán rechazadas de manera categórica por la vía legal.

La demanda señala que Joseph fue contratado a finales de 2024 para formar parte de la gira "Based on a True Story: 2025 Tour", así como para otras presentaciones. El documento también describe que, antes y durante el recorrido, existió una relación cercana entre el violinista y Smith, incluyendo comentarios del artista sobre una conexión especial entre ambos.

El eje del caso se sitúa en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en Las Vegas. El violinista sostiene que alguien ingresó "ilegalmente" a su habitación y dejó toallitas, una botella de cerveza, una mochila, un frasco de medicamentos para el VIH, documentos médicos con el nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, volveré a más tardar a las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F.".

Ante el temor de que la persona regresara con la intención de involucrarlo en actos sexuales, Joseph afirma que avisó a la seguridad del hotel y a representantes de la gira, tomó fotografías de los objetos y solicitó el cambio de habitación. También realizó un reporte a la línea policial para casos no urgentes.

Según la demanda, el personal del hotel no halló señales de entrada forzada y señaló que únicamente el equipo de gestión que reservó la habitación tenía acceso a ella. Pese a ello, el documento indica que no se realizó una investigación formal y que, en cambio, Joseph fue acusado de inventar los hechos y posteriormente despedido. Aunque se le dijo que la gira "tomaría un rumbo diferente", poco después se contrató a otro violinista para cubrir su lugar.

El músico sostiene que Will Smith estuvo involucrado en la decisión de su despido y afirma que fue manipulado de manera deliberada para una supuesta explotación sexual. Al momento de su separación, asegura haber sufrido angustia emocional severa, trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas.

La semana pasada, Joseph compartió un video en Instagram en el que hizo referencia al conflicto legal sin dar detalles. En el mensaje, relató su entusiasmo inicial por haber sido seleccionado para una gira importante y expresó que no es correcto ser despedido, señalado o amenazado por denunciar conductas sexuales inapropiadas o riesgos para la seguridad laboral. El violinista tituló la publicación como un "aviso importante" y animó a otras personas a defender lo que consideran correcto, adelantando que habrá más actualizaciones sobre el caso.