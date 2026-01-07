Priscila Arias anuncia su salida de 'Seis de Copas'

La influencer y activista Priscila Arias, conocida como "La Fatshionista", anunció oficialmente su salida del exitoso podcast "Seis de Copas", desatando una ola de especulaciones sobre posibles conflictos internos entre sus integrantes. Lo que comenzó como una despedida por "agotamiento emocional" y "burnout" el pasado 31 de diciembre, se ha transformado este 6 de enero en una crisis mediática tras las reacciones encontradas de sus excompañeras.

Arias explicó en diversos videos que la carga de trabajo del proyecto se volvió "insostenible" y que el podcast le exigía más de lo que recibía a cambio. "Las últimas grabaciones no fueron nada placenteras para mí", confesó la creadora de contenido, quien también reveló que la saturación afectó su salud y su relación personal, llevándola a una separación temporal de su prometido, Iván.

¿Qué declararon las excompañeras de Priscila?

A pesar de que Priscila aseguró que su salida fue una decisión pensada desde septiembre para no "frenar" al grupo, las declaraciones de las otras integrantes han alimentado las teorías de una ruptura de amistad:

Mónica Makaco: Aclaró que la salida no fue en septiembre, sino que Priscila les comunicó su decisión definitiva en noviembre, lo que generó confusión sobre la narrativa oficial.

María Bolio: Fans notaron que la influencer dejó de seguir a Priscila en Instagram, lo que muchos interpretaron como una confirmación de fricciones personales.

Fernanda Martín: La fundadora del proyecto se mostró visiblemente afectada, rompiendo en llanto en transmisiones recientes ante la presión de los seguidores.

Impacto del burnout en creadores de contenido

El caso de "Seis de Copas" pone de relieve la presión que enfrentan los colectivos de creadores digitales. Priscila comparó su situación con la de sus compañeras, mencionando que sentía una culpa constante por no poder mantener el ritmo de grabación mientras ellas asistían incluso durante embarazos. "Me sentía el caballo que va arrastrando las patas", admitió.

Mientras Diana Wong y Marisol de la Fuente ("Hola Sunshine") se han mantenido más al margen, el podcast enfrenta ahora el reto de continuar con cinco integrantes. La comunidad de "Seis de Copas" se encuentra dividida entre quienes apoyan la salud mental de Arias y quienes critican la falta de cumplimiento de acuerdos previos que, según Makaco, debían mantenerse hasta marzo.

Futuro de La Fatshionista

Tras abandonar el proyecto, Priscila Arias planea enfocarse en su marca de ropa inclusiva y en recuperar su equilibrio personal. Sin embargo, el estigma de la "ruptura entre mujeres" ha generado una ola de violencia digital y comentarios gordofóbicos que la influencer ha decidido evadir tomando un descanso de las redes sociales este inicio de año.