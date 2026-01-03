Tommy Lee Jones y su familia se pronuncian tras la muerte de su hija Victoria

El actor estadounidense Tommy Lee Jones y su familia emitieron por primera vez un mensaje público tras el fallecimiento de su hija Victoria, de 34 años, quien fue encontrada sin vida durante la madrugada del día de Año Nuevo en un hotel de lujo en San Francisco, California.

La muerte de la exactriz infantil ocurrió en circunstancias que no fueron aclaradas de inmediato por las autoridades. Tras el suceso, el intérprete de 79 años y sus familiares difundieron un breve comunicado, citado por el portal TMZ, en el que agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

"Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones", expresaron. En el mismo mensaje, solicitaron respeto a su privacidad en este momento difícil, sin ofrecer detalles sobre los servicios funerarios ni sobre la causa del fallecimiento.

De acuerdo con información de la agencia AP, la policía señaló que la muerte no fue considerada sospechosa. No obstante, el médico forense continúa investigando las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Detalles confirmados

TMZ también dio a conocer un fragmento del audio de la llamada al 911 que reportó el hallazgo, en el que se menciona de manera extraoficial un "código 3 por sobredosis, cambio de color", aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente.

Por su parte, el Daily Mail citó a una fuente anónima que aseguró que un huésped encontró a Victoria tendida en el piso y pensó inicialmente que se encontraba en estado de ebriedad. No se ha precisado si la joven se hospedaba en el hotel.

Impacto en la comunidad

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su exesposa Kimberlea Cloughley. Siguiendo los pasos de su padre, participó en producciones como Men in Black II, The Three Burials of Melquiades Estrada y la serie One Tree Hill.