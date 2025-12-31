Millie Bobby Brown enfrenta críticas por su apariencia en Stranger Things

En el último día del año, 31 de diciembre de 2025, el nombre de Millie Bobby Brown se ha posicionado nuevamente en las tendencias globales, pero no por el éxito comercial de su carrera, sino por un debate en redes sociales sobre su apariencia física en la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things.

La controversia gira en torno al término "Pillow Face" (cara de almohada), expresión que los internautas han utilizado para describir los notables cambios en los rasgos faciales de la joven actriz, quien interpreta al icónico personaje de "Eleven".

¿Madurez natural o procedimientos estéticos?

La conversación se encendió tras la difusión de nuevas imágenes y avances de la temporada final, donde los usuarios notaron un cambio en la estructura del rostro de Brown en comparación con entregas anteriores.

El término "Pillow Face": Se utiliza comúnmente en la industria de la estética para describir un aspecto facial que luce "inflado" o con volumen excesivo, principalmente en las mejillas, pómulos y la zona debajo de los ojos.

Debate en redes

Mientras algunos críticos sugieren que la actriz pudo haberse sometido al uso de rellenos faciales (fillers) a una edad muy temprana, sus seguidores más fieles defienden que los cambios son producto de la transición natural de niña a mujer adulta, además de factores como el maquillaje de alta definición, la iluminación en el set y posibles cambios hormonales.

Figura bajo el reflector: Millie ha estado bajo el escrutinio público desde que tenía 12 años, lo que ha intensificado la observación de cada pequeño cambio en su imagen a lo largo de una década.

Un 2025 lleno de hitos personales

A pesar de las críticas sobre su físico, la actriz cierra el 2025 con importantes logros personales y profesionales. Cabe recordar que en los últimos meses:

Maternidad: Anunció junto a su esposo, Jake Bongiovi, la adopción de una bebé, convirtiéndose en padres primerizos.

Relación con el elenco: Recientemente desmintió rumores de conflictos legales y tensiones con su compañero de reparto David Harbour (Hopper), confirmando que mantienen una excelente relación.

El debate sobre el "Pillow Face" pone nuevamente sobre la mesa la presión estética que enfrentan las estrellas jóvenes en Hollywood y cómo la audiencia percibe el envejecimiento y los cambios físicos de las celebridades que crecieron frente a la cámara.