Moisés Peñaloza se integra a "La Casa de los Famosos México" como quinto participante

La producción de La Casa de los Famosos México confirmó a Moisés Peñaloza como el quinto habitante de la nueva temporada del reality, luego de mantener en suspenso su identidad con una serie de pistas que incluían un camarón, máscaras de teatro, un set de grabación y un uniforme de chef.

Con este anuncio, el actor se une a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera y el stylist Aldo Redón, quienes previamente fueron revelados como participantes del programa.

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Originario de la Ciudad de México y criado en Tamaulipas, Peñaloza, de 34 años, inició su formación artística en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA). Posteriormente, en 2015, concluyó sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, dando paso a una carrera en televisión con participaciones en producciones como El Ángel de Aurora, Corazón de oro, Minas de Pasión, Diseñando tu amor, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. En teatro también ha formado parte de la obra El que se enamora pierde.

Trayectoria profesional de Peñaloza

Además de su trabajo como actor, ha desarrollado una trayectoria en el modelaje internacional, colaborando con marcas como Levi's, y participó en el concurso Las estrellas bailan en Hoy, donde mostró su faceta como bailarín. En el ámbito empresarial, es propietario del restaurante de mariscos Don Camarón. Asimismo, en 2022 representó a México en el certamen Mister Supranational, donde obtuvo el tercer lugar y fue reconocido como uno de los hombres más guapos del concurso.

Vida personal de Moisés Peñaloza

En su vida personal, sostuvo una relación de tres años con la actriz Elaine Haro, quien también formó parte de La Casa de los Famosos México.