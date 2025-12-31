MTV apaga su señal definitiva: fin de una era en la música

Lo que parecía impensable para las generaciones que crecieron con el icónico logo del astronauta en la Luna se vuelve realidad: hoy, 31 de diciembre de 2025, MTV (Music Television) cesará sus transmisiones de forma definitiva. Tras más de cuatro décadas de ser el epicentro de la cultura pop global, la señal que revolucionó la forma en que el mundo consume música se apaga, marcando el fin de la era de la música en televisión por cable.

La decisión, anunciada por el conglomerado Paramount Global, responde a los cambios irreversibles en los hábitos de consumo digital y el dominio absoluto de las plataformas de streaming y redes sociales como TikTok y YouTube.

¿Cómo ocurrió la transformación de MTV?

Desde su lanzamiento el 1 de agosto de 1981 con el video "Video Killed the Radio Star" de The Buggles, MTV transformó a los artistas en iconos visuales. Sin embargo, su historia estuvo marcada por una constante metamorfosis:

La era del video (80s y 90s): Lanzó a la fama a figuras como Madonna, Michael Jackson y Nirvana, creando programas legendarios como MTV Unplugged y Headbangers Ball.

La transición al Reality (2000s): Ante la llegada de internet, el canal giró hacia el entretenimiento con éxitos como The Real World, Jackass, Jersey Shore y The Hills, alejándose gradualmente de su programación estrictamente musical.

El declive del cable: En la última década, el canal luchó por mantenerse relevante frente a los algoritmos de recomendación y el contenido bajo demanda, convirtiéndose mayoritariamente en una plataforma de repeticiones de programas como Ridiculousness.

¿Qué pasará con el contenido y los premios VMA?

Aunque la señal lineal se apaga esta medianoche, la marca MTV no desaparecerá por completo, pero su formato cambiará drásticamente:

Migración a Streaming: La vasta videoteca de MTV y sus producciones originales se integrarán por completo al catálogo de Paramount+.

Eventos Especiales: Los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs) continuarán existiendo como eventos anuales transmitidos en vivo a través de plataformas digitales y redes sociales, manteniendo el prestigio de la marca en la industria.

MTV News y Archivos: Los departamentos de noticias y archivos históricos serán digitalizados para su preservación como parte del patrimonio de la cultura pop del siglo XX y XXI.

El adiós definitivo

Para su última hora de transmisión esta noche, se ha reportado que el canal emitirá un montaje especial con los momentos más icónicos de su historia, cerrando el ciclo con el mismo video que inició todo en 1981. El apagón de MTV no es solo el cierre de un canal; es el entierro de un modelo de negocio que definió a la Generación X y a los Millennials.

Hoy, la televisión musical ha muerto oficialmente, dejando el legado de la "generación MTV" en manos de la memoria digital.