Cazzu califica de "descaro" las declaraciones de Nodal sobre la manutención de su hija

Cazzu rompió el silencio y respondió de forma contundente a las recientes declaraciones de Christian Nodal, quien afirmó que le brinda "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" como manutención para su hija, Inti.

El cantante mexicano había emitido un comunicado, firmado por su abogado, en el que acusó a la artista argentina de "dañar" a la niña de dos años con sus declaraciones públicas, insinuando que éstas afectaban su imagen como padre.

Durante su salida del aeropuerto de la Ciudad de México, tras concluir una serie de conciertos en distintas ciudades del país, Cazzu fue abordada por medios como El Gordo y La Flaca. Al ser cuestionada el 26 de octubre sobre las palabras de Nodal, la intérprete calificó de "descaro" que su ex afirmara aportar "millones" para la manutención de su hija, reiterando su desacuerdo con el actual arreglo económico.