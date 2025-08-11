Natanael Cano golpea a su DJ y destruye equipo en pleno show del Baja Beach Fest 2025

Lo que debía ser una presentación destacada dentro del Baja Beach Fest 2025 terminó marcado por la polémica. Durante su actuación en el festival, realizado en las playas de Rosarito, Baja California, el cantante Natanael Cano protagonizó un violento altercado al golpear a su DJ y arrojar al suelo su equipo de audio.

Según videos grabados por asistentes y difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió cuando, al inicio de una canción, sonó una pista incorrecta, lo que desató la furia del intérprete de corridos tumbados. Visiblemente molesto y vestido con una playera sin mangas, Cano se giró hacia su DJ, lo insultó y posteriormente lo agredió físicamente en repetidas ocasiones.

Acto seguido, el cantante tomó la computadora portátil usada para mezclar el audio y la estrelló contra el escenario, mientras parte del público reaccionaba con ovaciones y otra parte manifestaba rechazo.

Minutos después, Natanael Cano retomó su show mostrando los nudillos lastimados, continuando con su presentación como si nada hubiera pasado.

El episodio rápidamente se hizo viral en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los comentarios se dividieron: algunos seguidores aplaudieron su actitud, mientras que otros condenaron el uso de la violencia, especialmente en un evento masivo.

Cabe destacar que hasta el momento, ni el artista ni los organizadores del Baja Beach Fest han emitido declaraciones oficiales respecto al incidente.

El Baja Beach Fest es uno de los eventos más importantes de música urbana y regional mexicana en Latinoamérica. En su edición 2025, Natanael Cano figuraba como uno de los principales actos del cartel.