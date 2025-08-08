Kim Shantal demanda a Lizbeth Rodríguez por daño moral

Kim Shantal demanda a Lizbeth Rodríguez por presunto daño moral tras acusaciones públicas

El conflicto entre las exintegrantes del proyecto Badabun, Kim Shantal y Lizbeth Rodríguez, escaló a instancias legales luego de que Shantal presentara una demanda por daño moral contra su excompañera, tras una serie de declaraciones públicas que, asegura, afectaron su imagen y trayectoria profesional.

La denuncia fue interpuesta este viernes 8 de agosto en un juzgado de la Ciudad de México, en respuesta a los comentarios que Lizbeth Rodríguez ha realizado recientemente en transmisiones en vivo y redes sociales, donde acusa a Kim de deberle dinero y de tener conductas negativas hacia otros creadores de contenido.

Acusaciones públicas y repercusiones profesionales

Conocida por su programa "Exponiendo Infieles", Lizbeth Rodríguez ha señalado en varias ocasiones a Kim Shantal de haber incumplido acuerdos financieros y de haber tenido actitudes poco profesionales dentro del medio digital. Estas afirmaciones, según la parte demandante, han sido repetidas en diferentes espacios digitales con la intención de perjudicarla.

Kim Shantal respondió con una acción legal, asegurando que las declaraciones no solo son falsas, sino que también han tenido un impacto directo en su reputación y en sus relaciones laborales. A través de redes sociales, expresó su deseo de que el proceso sirva para proteger su nombre y establecer límites en el manejo de información pública.

"Lo hago por mí y por todas las personas que han sido difamadas en redes sin justificación", comentó la influencer tras presentar la demanda.

Lizbeth Rodríguez responde en redes

Hasta el momento, Lizbeth Rodríguez no ha confirmado si ya recibió una notificación formal por parte del juzgado, pero ha retomado el tema en sus transmisiones más recientes. Ahí reiteró sus acusaciones y aseguró contar con pruebas que respaldan sus dichos.

El conflicto se vuelve viral

Ambas creadoras de contenido cuentan con millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, lo que ha convertido el caso en un tema viral. Los usuarios se han dividido entre quienes apoyan a Kim Shantal por acudir a instancias legales, y quienes respaldan a Lizbeth por "decir la verdad sin filtros".

Lo que sigue en el proceso

El caso será juzgado bajo las leyes mexicanas, y se espera que en las próximas semanas se defina la fecha de la primera audiencia. Mientras tanto, el conflicto entre ambas figuras continúa generando conversación en redes y marcando un nuevo capítulo en las disputas entre influencer '. '.