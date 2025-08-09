Facundo desata polémica en LCDLF por tirar a Aldo de Nigris

La Casa de los Famosos México vivió una noche tensa durante la fiesta del 9 de agosto, cuando una polémica acción de Facundo hacia Aldo de Nigris encendió las redes sociales. Lo que algunos calificaron como una simple broma terminó por dividir opiniones entre los seguidores del programa, con varios pidiendo la salida del conductor del reality.

Mientras el exfutbolista regiomontano bailaba animadamente sobre un tapete, Facundo se colocó detrás de él, se hincó y jaló con fuerza la alfombra, provocando que Aldo cayera de espaldas al piso. Aunque en un primer momento soltó una risa y le hizo una seña obscena a Facundo, Aldo abandonó la fiesta poco después.

Ya en el cuarto, el exjugador comentó con algunos compañeros sobre el incidente:

"Es su manera de jugar y está chingón, no sabemos si es lo mejor del mundo afuera o no...", reflexionó Aldo junto a Guana y Alexis.

Sin embargo, más tarde reveló un comentario que le hizo Facundo al pasar:

"Te vamos a nominar, te dije afuera", a lo que Aldo respondió con firmeza: "Nómíname, perro. El que se enoja pierde."

El propio Facundo reconoció horas después que se excedió con su acción:

"Me pasé de verga con el jalón... mañana le voy a decir: ´solo por eso no te vamos a tocar en esta nueva nominación´. Me cae muy bien."

En redes sociales, especialmente en TikTok, la reacción fue inmediata y contundente. Decenas de usuarios criticaron duramente la actitud del conductor, acusándolo de estar "desesperado por generar contenido" y de haber puesto en riesgo la integridad física de su compañero.

Algunos comentarios señalaron la aparente contradicción en el comportamiento de Facundo:

"Facundo enojado porque lastiman insectos, pero también Facundo lastimando gente."

Otros fueron más directos:

"Eso fue con toda la intención, fuera Facundo",

"Pudo haberle causado un daño serio en la espalda. Ya no es un niño para esas bromas",

"Estoy que no puedo con mi coraje, vamos con todo para que lo saquen la próxima semana."

La situación ha generado un debate entre quienes ven la acción como una broma de mal gusto y quienes consideran que debería tener consecuencias dentro del show.