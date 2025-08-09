La Resurrección de Cristo, dirigida por Mel Gibson, se dividirá en dos partes en 2027

Después de más de dos décadas de espera, Mel Gibson confirmó el regreso de uno de los mayores éxitos del cine religioso: La Resurrección de Cristo, la esperada secuela de La Pasión de Cristo (2004), finalmente llegará a los cines... y en formato doble.

La producción, a cargo de Lionsgate, fue anunciada oficialmente a través de un breve teaser compartido en redes sociales, en el que se revela el título y la estructura de la secuela. La película será tan ambiciosa que se dividirá en dos partes.

La primera entrega de La Resurrección de Cristo se estrenará el 26 de marzo de 2027, justo antes de Semana Santa, mientras que la segunda parte verá la luz el 6 de mayo del mismo año, apenas dos meses después.

Aunque aún no se han dado a conocer los detalles del elenco, se espera el regreso de Jim Caviezel como Jesucristo, así como de Monica Bellucci en el papel de María Magdalena, junto a otros miembros del reparto original.

El rodaje está previsto para comenzar a finales del verano de este año, mientras crece la expectativa de los fans por conocer cómo se desarrollará esta nueva historia que continuará los eventos tras la crucifixión.

La Pasión de Cristo fue un fenómeno mundial que recaudó cientos de millones de dólares y se convirtió en una película tradicional durante la Semana Santa. Ahora, con esta secuela, Gibson busca repetir –o incluso superar– ese impacto.