Demanda de Christian Nodal contra Cazzu se admite en Jalisco

Un juez local del estado de Jalisco admitió la demanda interpuesta por el cantante mexicano Christian Nodal contra su expareja Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, proceso que se encuentra actualmente en su etapa inicial y cuya notificación a la cantante argentina se llevará a cabo durante 2026 a través de canales diplomáticos, debido a que ella y la hija de ambos residen en Argentina.

La demanda fue presentada el 4 de noviembre de 2025 ante un juzgado en Jalisco, entidad donde Nodal tiene su domicilio, a pesar de que la madre y la menor viven fuera del país. El procedimiento fue admitido pocos días después de su presentación, una vez que el juez verificó que cumplía con los requisitos legales correspondientes.

El juez admite la demanda de Christian Nodal contra Cazzu en Jalisco.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, confirmó la admisión de la demanda y explicó que el juicio se encuentra aún en una fase preliminar, ya que falta cumplir con la notificación formal a la parte demandada.

En entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas Camarena, el magistrado detalló que el procedimiento avanza conforme a lo previsto por la ley y que, al tratarse de una persona que reside en el extranjero, la notificación deberá realizarse mediante una carta rogatoria dirigida a las autoridades argentinas.

“La notificación se llevará a cabo por medio de una carta rogatoria”, señaló Álvarez Pulido, quien precisó que este trámite se concretará durante 2026, tomando en cuenta los tiempos propios de la vía diplomática y el periodo decembrino en curso.

La notificación a Cazzu se realizará por vía diplomática en 2026.

De acuerdo con información publicada por INFOBAE, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco fue cuestionado de manera reiterada sobre las razones jurídicas por las cuales un juez local aceptó conocer del caso, pese a que la madre y la menor no residen en México. Sin embargo, el funcionario evitó ofrecer detalles específicos sobre los argumentos utilizados por el juzgador.

Álvarez Pulido explicó que no le corresponde hacer públicos los fundamentos del juez, ya que estos se encuentran contenidos en el auto admisorio, documento reservado a las partes involucradas y protegido por disposiciones relacionadas con datos personales y el interés superior de la niña.

“Un tema específicamente de fondo, yo me encontraría, digamos, imposibilitado para informar de una manera puntual en un medio de comunicación. El juez, que recibió el caso, argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable”, declaró.

Añadió que sería “irresponsable especular” sobre el contenido de dichas razones y subrayó que, como presidente del Poder Judicial, no tiene acceso completo al expediente, ya que no interviene directamente en el conocimiento del asunto.

Nodal solicita custodia y pensión alimenticia en su demanda.

El magistrado también señaló que los abogados de Cazzu cuentan con recursos legales para controvertir la competencia del juzgado mexicano, en caso de considerarlo procedente. Entre estos mecanismos se encuentran apelaciones o amparos indirectos ante tribunales federales.

Álvarez Pulido indicó que el Poder Judicial de Jalisco actuará únicamente en función de los planteamientos formales que presenten las partes y que cualquier decisión se tomará conforme a derecho, sin anticipar criterios.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, la demanda presentada por Christian Nodal se centra en tres puntos principales relacionados con la situación de la hija que tuvo con la cantante argentina.

En primer lugar, el cantante busca que el juez defina el régimen de custodia legal de la menor. En segundo término, solicita que se establezcan reglas claras de convivencia y visitas, con el objetivo de preservar y fortalecer el vínculo afectivo entre padre e hija. Finalmente, planteó la necesidad de fijar una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el fondo del juicio.

“La petición inicial que se recibe va enfocada a tres puntos básicamente: al tema de buscar un régimen tanto en cuanto es la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver convivencias para mantener ese lazo afectivo, esa comunicación, ese cobijo, todo lo que significa el acercamiento con una persona que es tu hijo o tu hija, y también entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llamar a juicio”, explicó el magistrado.

Estas medidas, precisó, tienen como finalidad garantizar el bienestar de la menor durante el desarrollo del proceso judicial.