Ninel Conde abre su OnlyFans

Tal y como lo prometió a sus seguidores, La actriz Ninel Conde anunció que ya abrió su cuenta de OnlyFans, ante la noticia la actriz afirmo que el contenido será algo "nunca antes visto" además de dar un pequeño adelanto.

"Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad en OnlyFans como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo", escribió.

Fue durante el programa "El gordo y la flaca" cuando la actriz dio gusto a sus seguidores afirmando que su cuenta de OnlyFans ya esta disponible, ademas de dar a conocer como sera el contenido.

Ninel Conde afirmó que hasta ahora se tienen 2 sesiones fotográficas que se tomaron en Los Ángeles y en Miami, asi mismo adelanto que no se subirá nada explicitó como un desnudo, sin embargo afirmo que el contenido si estara un poco subido de tono.

"Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales", declaró.