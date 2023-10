'No fue un abuso, yo estuve ahí': Hijo de Luis de Llano desmiente a Sasha Sokol

Ciudad de México.- El hijo del reconocido productor musical y de televisión, Luis de Llano Stevens, rompió el silencio y salió a defender a su padre, luego de que Sasha Sokol lo acusó de abuso a raíz de la relación sentimental que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

Stevens expresó en un encuentro con la, prensa que su famoso padre no ha sido declarado culpable, y por lo mismo, no debería ser señalado como tal.

"No ha habido un fallo real, o sea, aquí es pretencioso las cosas como lo están diciendo, es más, es muy malo, si quieren juzgar algo, ¿por qué estamos haciendo culpable a alguien que tienen que demostrar primero que es culpable?, ¿por qué?, ¿por qué lo dice?", expresó el hijo de Luis de Llano.

El promotor musical, quien se veía incomodo tras toar el tema, dejó en claro que por su parte no encuentra ningún delito en el vínculo que años atrás unió a su padre con la cantante.

"Sí, tenemos que apoyar a las mujeres, sí tenemos que apoyar a la verdad de que no haya abusos, pero no fue un abuso, yo estuve ahí, no fue un abuso, fue otro tipo de relación, él nunca ha aceptado ese tipo de relación que está diciendo o que le achacan o que dice la misma persona, nunca lo ha dicho tal cual", declaró.

De Llano Stevensindicó que hasta el momento no se han encontrado pruebas contra su papá. "La verdad es muy difícil y tenemos que dejar que las autoridades realmente trabajen, el problema es que aquí no hay una investigación porque nadie sabe la verdad", puntualizó.

El también productor, invitó a la exTimbiriche, destacando que pese a todo, tanto él como su padre están dispuestos a dejar todo en el pasado para unirse en beneficio de otras personas.

"Yo invito a Sasha a que mejor, en vez de atacar, se sumen los dos y creen una fundación o ayuden a las personas que lo necesiten, como quiere hacer ella, porque mi papá sí está de acuerdo en ayudar a la gente, y con mucho cariño la seguimos apoyando y respetando como persona, como mujer, pero de eso a que abuse y quiera colgarse una medalla que no es, y refiriéndome a crear una causa que nunca existió", remató.