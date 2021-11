"No soy su novia ni su sugar baby": Joven que posó junto a Pablo Montero

Comenzó a circular el rumor de que Pablo Montero había encontrado al amor de su vida, se trata de la joven de 18 años identificada como Nicole Castillo, quien llamó la atención al compartir fotografías con el cantante y algunas conversaciones entre ellos.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde la joven subió un par de imágenes en las que aparecía muy cerca de Montero, lo que algunos tomaron como la noticia oficial de que habían comenzado una relación sentimental.

Sin embargo, Nicole decidió aclarar los rumores y explicar la realidad de lo que tanto estaban diciendo los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales, por lo que tanto ella como el actor rompieron el silencio y aseguraron que solo eran amigos.

La joven compartió un TikTok en el que confesó que no tiene ninguna relación amorosa con Pablo Montero:

"Mi nombre es Nicole Castillo estuvieron circulando en redes sociales, unas fotos mías con el actor Pablo Montero y videos. Vengo a aclarar que yo no tengo nada que ver con él. Él nada más es un amigo, muy amable, me invitó a salir y hasta ahí".

Después, Castillo agregó varias instantáneas y videos junto al famoso, y negó los rumores sobre que ambos tenían una relación que iba más allá de algo amistoso, incluso destacó que su madre estuvo con ella todo el tiempo, por lo que quiere que dejen de decir que es su novia o su ´sugar baby´, como tanto especularon.

"Mi mamá me estuvo acompañando porque yo no podía ir sola. Y ella siempre estuvo conmigo. No pasó nada, yo no soy ni su novia, como lo están diciendo en redes sociales, ni su ´sugar baby´, nada que ver. Yo nada más subí las fotos porque es un artista, y hasta ahí", continuó.

Por otra parte, Montero también se refirió a los rumores sobre su supuesto noviazgo con Nicole y durante una entrevista para el programa "De Primera Mano" negó que tenía una relación sentimental con ella y aseguró que el encuentro entre ambos fue en sentido amistoso.