"Nunca hablaré mal del papá de mis hijos": Aracely Arámbula

La bella actriz Aracely Arámbula dio una entrevista exclusiva a su amiga Cinthya Copello en YouTube, en la cual habló como nunca de su romance con Luis Miguel. Pese a lo que muchos esperaban, Arámbula aseguró que jamás en la vida hablaría mal del padre de sus hijos.

Durante la entrevista, la famosa señaló que vivió una historia de amor muy bonita con "Luismi", razón por la cual no permitió que esta sea contada en la bioserie de Netflix; pero que si le gustaría escribir unas memorias.

"Es una historia muy hermosa, me gustaría un libro de memorias".

Al ser cuestionada sobre si ha hablado mal de Luis Miguel por enojo u otro motivo, ella respondió:

"Siento que en la vida todo tiene que ser tomado de la manera más amable, por muy enojado que estés, debe haber un momento de meditación... Jamás afectaría a mis hijos, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos".

Para dejar en claro su postura añadió:

"No voy a hacer ningún mal comentario porque los respeto y amo tanto a Miguel y a Daniel... Entonces yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue. Las cosas a veces no pueden seguir por cualquier razón, pero no por eso vas a estar triste".

Finalmente, Aracely Arámbula reveló por qué no aparece en la bioserie de Luis Miguel.

"La productora me buscó y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero decidí que no porque ellos sí están lucrando con esos recuerdos, primero les pedí que no quería salir... No quería que nos pusieran a mí y a mis hijos porque es algo muy bello".