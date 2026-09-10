Gala Montes arremete contra ´La Malinche´ tras quedar fuera del musical

La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México volvió a colocar a la actriz en el centro de la conversación, pero esta vez por las consecuencias que su breve participación en el reality habría generado en uno de sus proyectos profesionales.

La producción de Malinche El Musical, espectáculo creado y dirigido por Nacho Cano, informó que la participación de Montes quedaba pospuesta de manera indefinida. El anuncio fue publicado en las historias oficiales de la obra apenas seis horas después de que se confirmara la salida de la actriz del reality.

En el comunicado, la producción agradeció a Gala por el tiempo, entusiasmo y profesionalismo que mostró durante la primera etapa y señaló que las puertas del proyecto permanecerían abiertas para posibles colaboraciones futuras.

La noticia tomó por sorpresa a Montes. Después de que algunos medios y creadores de contenido difundieran el comunicado, la actriz reaccionó en redes sociales y inicialmente calificó la información como "fake news", al considerar que el anuncio no había sido publicado en la cuenta oficial de la obra. Sin embargo, el comunicado sí apareció en las historias oficiales de La Malinche y permanecía disponible hasta la publicación de la información.

Reacción de Gala Montes a la situación

Horas después, la actriz emitió un comunicado en el que explicó su versión de lo ocurrido. Montes afirmó que durante el proceso enfrentó una situación que consideró dolorosa, relacionada con la falta de un pago que, desde su perspectiva, correspondiera al trabajo realizado.

La actriz sostuvo que su participación involucró su tiempo, imagen y trabajo para contribuir al desarrollo y alcance del proyecto. También explicó que ingresó a La Casa de los Famosos México por una necesidad económica y que había aceptado estrenar La Malinche del 8 al 11 de octubre sin recibir un pago, con la intención de que la obra pudiera continuar.

Montes cuestionó que, después de haber intentado encontrar una solución de buena fe, ahora se presentara una versión diferente de la situación.

"Me parece una falta de respeto", expresó la actriz, quien también defendió el valor de su aportación al proyecto y señaló que su presencia y trabajo contribuyeron al impacto que tuvo la producción.

Desacuerdos económicos y valor del trabajo

"Mi trabajo tiene un valor", Gala también manifestó su inconformidad con lo que considera una dinámica en la que los artistas quedan relegados mientras su trabajo, imagen y talento generan beneficios para otras personas.

La actriz dejó claro que no pretende restar reconocimiento a quienes participan en el proyecto, pero insistió en que también tiene derecho a valorar su propia contribución.

Montes cerró su mensaje con una postura contundente: afirmó que su trabajo tiene un valor y que no está dispuesta a continuar prestándolo sin recibir una compensación cuando otras personas sí obtienen beneficios de él.

El conflicto ocurre después de que la actriz permaneciera solamente dos días en La Casa de los Famosos México, una participación que había generado numerosas reacciones en redes sociales y que ahora también repercute en su relación con La Malinche.