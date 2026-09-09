Le ofrecieron 40 mdd por su silencio; expareja de Musk los rechazó

VENECIA, Italia — Ashley St. Clair, creadora de contenido y expareja del magnate Elon Musk, reveló durante la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia que rechazó una propuesta monetaria de 40 millones de dólares destinada a silenciar sus opiniones e interacciones públicas sobre el empresario tecnológico.

La declaración de St. Clair, de 28 años, se produjo tras la proyección del documental "Musk", dirigido por el cineasta ganador del Oscar Alex Gibney. La influyente conservadora es madre de Romulus, nacido en septiembre de 2024 y reconocido como uno de los 14 hijos del propietario de la plataforma X y director ejecutivo de Tesla.

¿Cómo ocurrió la oferta de 40 millones?

Según la versión detallada por la excomentarista, la oferta llegó por medio de Jared Birchall, gestor de patrimonio de Musk, a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal. El acuerdo propuesto contemplaba un primer desembolso de 15 millones de dólares en efectivo para la adquisición de vivienda, seguido de pagos mensuales de 100,000 dólares durante un periodo de dos décadas. A cambio, el contrato exigía cláusulas estrictas de confidencialidad y la prohibición expresa de denigrar a Musk, sus empresas o su entorno laboral.

St. Clair argumentó que declinó los fondos para sentar un precedente ético ante sus hijos y evitar supeditar la veracidad de sus vivencias a beneficios financieros. La relación entre ambos comenzó en 2023 y derivó en un proceso legal por la custodia del menor, respaldado por pruebas genéticas de paternidad.

Detalles del documental 'Musk'

Por su parte, el realizador Alex Gibney presentó la obra de 225 minutos fuera de competición, caracterizándola como un análisis sobre el poder y la falta de empatía cognitiva en las figuras de liderazgo tecnológico global. El largometraje, que incluye testimonios de familiares y exempleados, utiliza un avatar impulsado por inteligencia artificial para recrear declaraciones previas del empresario, quien rehusó participar en las entrevistas.

El filme llegará a salas de cine en Estados Unidos en octubre antes de su distribución en plataformas digitales. Hasta el momento, los representantes legales de Elon Musk no han emitido comentarios oficiales respecto a las afirmaciones sobre el acuerdo de confidencialidad.