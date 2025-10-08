Polémica por reacción del padre de Abelito en final de reality

La gran final de La Casa de los Famosos México tuvo un giro inesperado cuando, más allá del resultado del reality, la atención del público se desvió hacia un drama fuera del escenario. La familia de Abelito, uno de los concursantes más populares, quedó en el ojo del huracán tras la actitud de su padre, Abel Sáenz Martínez, quien mostró claros signos de molestia luego de que su hijo obtuviera el tercer lugar.

Durante el anuncio de los resultados, la conductora Galilea Montijo informó que Abelito alcanzó el tercer puesto con más de seis millones de votos, lo que desató aplausos y celebración en el foro. Sin embargo, al momento del reencuentro familiar, las cámaras captaron cómo el padre del influencer se alejó del grupo, cruzó los brazos y se mostró visiblemente incómodo, provocando una ola de comentarios en redes sociales como X y TikTok.

Frases como "Ya se veía con el dinero" se viralizaron, mientras usuarios debatían las razones de la reacción. Algunos apuntaron a un posible descontento con la producción del programa, mientras que otros interpretaron que el distanciamiento surgió porque Abelito saludó primero a su madre y a su novia, Aranza Salazar, dejando en segundo plano a su padre.

En medio de las especulaciones, el periodista argentino Javier Ceriani ofreció una versión más polémica: la inconformidad del padre estaría relacionada con el pasado de Aranza Salazar, actual pareja de Abelito. Ceriani aseguró que la joven, de 24 años, habría tenido un pasado que los padres del influencer no aprueban, incluso dejando de asistir a las galas del reality por esta tensión.

Según el periodista, Aranza habría trabajado anteriormente en un establecimiento nocturno en Saltillo y supuestamente manejaba una segunda cuenta en redes sociales donde se ofrecían servicios corporales, lo que generó rechazo por parte de la familia del influencer. Ceriani afirmó que incluso durante la final, luego de saludar a Abelito, la joven fue retirada del grupo familiar.

Pese a estas declaraciones, lo cierto es que Aranza ha estado al lado de Abelito desde 2022, cuando se conocieron en la universidad, y ha apoyado su crecimiento en el mundo del espectáculo. La joven también participó en entrevistas durante el reality, donde habló de manera abierta sobre su relación con el influencer.

La polémica reacción del padre de Abelito se convirtió en uno de los momentos más comentados de la final, incluso por encima del triunfo de Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada del reality. La familia del influencer, y en especial su relación sentimental, quedó expuesta en el centro de la conversación pública.