"Para mí, fue un atentado": Padre de Gaspi cuestiona versión oficial del choque aéreo en Brasil

La investigación sobre la colisión de dos helicópteros ocurrida en Brasil continúa abierta, pero el padre del youtuber argentino Gaspi aseguró que no está convencido de que el hecho haya sido un accidente. Ricardo Prim, padre del creador de contenido fallecido, afirmó que considera posible que detrás de la tragedia exista otra explicación.

Gaspar Prim, conocido en redes sociales como Gaspi, perdió la vida junto a otras cinco personas tras el choque de dos aeronaves ocurrido el 14 de junio en Río de Janeiro. Entre las víctimas también se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree, además de dos productores musicales y dos pilotos.

En declaraciones concedidas al diario argentino Clarín, Ricardo Prim relató el impacto que ha tenido la pérdida de su hijo y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores, amigos y vecinos. Según explicó, tras conocer distintos reportes e información relacionada con el caso, surgieron dudas sobre las causas del siniestro.

"No se sabe si fue un accidente o un atentado", expresó el padre del influencer, quien señaló que, a su juicio, existen elementos que lo llevan a pensar que la colisión pudo no haber sido fortuita.

Hasta ahora, las autoridades brasileñas no han informado indicios que respalden esa hipótesis y mantienen las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Ricardo Prim también rechazó versiones que relacionan a su hijo con el consumo de drogas, asegurando que nunca tuvo ese tipo de conductas.

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas aún desconocidas. Tras el impacto, ambas aeronaves se precipitaron y se registró un incendio que alcanzó varios vehículos estacionados en la zona.

Las seis personas involucradas fallecieron a consecuencia del accidente. Inicialmente, la identificación de las víctimas presentó dificultades debido al estado de los cuerpos, aunque posteriormente las autoridades confirmaron las identidades de todos los ocupantes.

El caso se encuentra bajo investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo responsable de determinar qué provocó la colisión aérea que terminó con la vida de seis personas.