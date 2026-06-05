Paul Stanley critica documental sobre su padre Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO — El conductor y actor mexicano Paul Stanley expresó de manera enérgica su desaprobación y lanzó severas críticas en contra de la producción de un nuevo proyecto documental centrado en la vida y el asesinato de su padre, el icónico presentador de televisión Paco Stanley.

Las declaraciones del integrante del programa matutino Hoy se dieron a conocer públicamente este viernes 5 de junio de 2026, luego de ser abordado por representantes de los medios de comunicación respecto al lanzamiento de este material audiovisual, el cual se suma a otras producciones previas que han abordado el trágico suceso ocurrido en 1999.

Con evidente molestia, el presentador de 40 años de edad manifestó su rechazo hacia la realización de este tipo de contenidos informativos y de entretenimiento, argumentando que este tipo de proyectos únicamente buscan lucrar con la memoria de su progenitor y con el dolor que el acontecimiento provocó en su núcleo familiar.

"Mi papá ya está muerto, déjenlo descansar. Ya se ha dicho de todo, ya se ha investigado de todo y siempre es la misma historia para sacar dinero", aseveró de forma tajante Stanley, evidenciando el desgaste emocional que representa para los hijos del fallecido locutor la constante exposición pública del caso en plataformas de streaming y televisión.

Paul Stanley expresa su desacuerdo con el nuevo documental sobre su padre.

De acuerdo con lo expresado por el actor, la familia no otorgó ninguna clase de autorización legal ni colaboró con testimonios para el desarrollo de esta nueva investigación periodística en video, marcando una clara distancia frente a los realizadores de la pieza.

Paco Stanley fue asesinado a tiros el 7 de junio de 1999 al salir de un conocido restaurante de la Ciudad de México, un hecho que conmocionó a la sociedad mexicana y que, a casi tres décadas de distancia, continúa siendo un tema recurrente de debate y producción de contenidos multimedia en el país.

La familia de Paco Stanley no autorizó la producción del documental.

Paul Stanley reiteró que ni él ni sus hermanos tienen la intención de observar el largometraje documental y puntualizó que prefiere concentrarse en preservar los recuerdos positivos de la trayectoria profesional y la vida personal de su padre, lejos del escándalo mediático y judicial que rodea su fallecimiento.