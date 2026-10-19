¡Noche de expulsiones en La Granja VIP! Pimpinela Escarlata queda fuera

La tensión llegó a uno de sus puntos más altos en La Granja VIP 2026, donde la sexta gala de eliminación terminó con la salida de dos participantes. Pimpinela Escarlata abandonó la competencia por decisión del público, mientras que la producción determinó expulsar a Mónica Escobedo por incumplir las reglas de convivencia del programa.

Ambos casos estuvieron relacionados con conflictos que se desarrollaron dentro de la granja y que modificaron el rumbo de la competencia, en una semana caracterizada por enfrentamientos, estrategias y sanciones.

Pimpinela Escarlata abandona la competencia tras una sanción

Pimpinela Escarlata se convirtió en el sexto eliminado de la temporada después de quedar nominado directamente como consecuencia de unas declaraciones que generaron controversia.

Durante una conversación, el participante habló sobre la posibilidad de utilizar un cuchillo para desfigurar el rostro de una de sus compañeras, presuntamente en referencia a Manelyk González. Los comentarios provocaron críticas entre los espectadores y solicitudes de medidas disciplinarias.

Ante la situación, durante la transmisión del viernes 16 de octubre, el conductor Adal Ramones le comunicó que sus palabras contravenían las normas de convivencia del reality. Como castigo, recibió una nominación directa de la que no podía ser salvado.

Finalmente, el público decidió su salida. Al llegar al foro, Pimpinela aseguró que se marchaba con dignidad y expresó su respaldo a Julio Camejo, a quien pidió apoyar mediante el voto.

También manifestó su intención de regresar a la lucha y reconoció que ya anticipaba su eliminación.

Mónica Escobedo es expulsada tras enfrentamiento con Niurka

La segunda salida de la noche fue la de Mónica Escobedo, cuya participación terminó después de un altercado con Niurka Marcos. La producción consideró que el manotazo que le dio a la vedette constituyó una agresión física y determinó expulsarla por infringir el reglamento.

Tras abandonar el programa, la comediante expresó su inconformidad con la decisión y sostuvo que Niurka había influido en lo ocurrido.

"Ella pidió mi cabeza", declaró Escobedo, quien también afirmó que aceptaba la determinación, aunque consideró que la producción había favorecido a su compañera.

Al explicar su comportamiento, señaló que reaccionó después de acumular molestias por lo que describió como actitudes pasivo-agresivas de Niurka. Además, argumentó que ambas participaban en una dinámica con almohadas y aseguró que su reacción no dejó marcas ni arañazos.

Pese a sus explicaciones, la producción mantuvo la decisión de retirarla de la competencia.

Así quedó la lista de nominados de la sexta gala

Antes de conocerse las salidas, cinco participantes figuraban en la placa de nominación, luego de las dinámicas de traición y salvación, además de las sanciones aplicadas durante la semana.

Los nominados eran:

Pimpinela Escarlata: recibió la nominación directa como castigo por sus declaraciones.

Julio Camejo: quedó en riesgo tras la dinámica del Huevo Dorado.

Kevyn "Bicolor" Contreras: fue nominado por el legado de Pascal Nadaud.

Niurka Marcos: recibió la nominación de Azalia Ojeda.

Mónica Escobedo: llegó a la placa después de la dinámica de traición.

La salida de Pimpinela y la expulsión de Mónica cambiaron el panorama del concurso y dejaron nuevas interrogantes sobre las alianzas y rivalidades entre los participantes restantes.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP 2026?

Antes de la sexta gala, cinco concursantes ya habían abandonado la segunda temporada del programa. La lista de eliminados, en orden de salida, quedó de la siguiente manera:

Abigail Pak, conocida como "La Coreañera".

María Karunna.

Carlos Trejo.

Kenny Avilés.

Pascal Nadaud.

Con la salida de Pimpinela Escarlata, la lista llegó a seis eliminados por decisión de la competencia. A este registro se suma la expulsión de Mónica Escobedo, determinada por la producción tras el incidente con Niurka Marcos.

La sexta gala dejó así dos bajas en una misma noche y confirmó que los conflictos entre los granjeros continúan influyendo directamente en el desarrollo del reality.