Maestro Shifu convoca evento masivo en CDMX: 3 detenidos y daños a comercios

Una concentración masiva convocada por Adriano Zendejas, conocido como 'Maestro Shifu', terminó en disturbios, daños a comercios, agresiones y detenciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre.

¿Qué ocurrió?

El evento, donde se regalarían gorras deportivas, derivó en momentos de violencia que incluyeron vandalismo, atropellados y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), tres personas —entre ellas, dos jóvenes de 18 y 21 años, y un menor de 15— fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público. Esto luego de haber atropellado a cinco personas, quienes presentaron 'heridas dermoabrasivas y policontundidos', según paramédicos del ERUM.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Además de estos hechos, las autoridades aseguraron motocicletas cuyos conductores infringieron diversas normas del Reglamento de Tránsito. En total, la policía de Tránsito trasladó 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos, y detuvo a una persona que se resistió al retiro de su unidad.

Paralelamente, comerciantes de la calzada México-Tenochtitlán reportaron daños a sus puestos. En redes se difundió el mensaje: 'Debido a la tontería de 'shifu' y el bogueto, los asistentes tiraron los puestos y la mercancía de los comerciantes (comerciantes en su mayoría de la 3era edad) (...) ¿Quién se hará responsable?'. También se documentaron afectaciones al servicio del Metrobús.