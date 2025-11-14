Christian Nodal evita beso de Ángela Aguilar en Latin Grammy 2025

La alfombra roja de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas se convirtió en el escenario de uno de los momentos más comentados de la noche: la pareja formada por Christian Nodal y Ángela Aguilar debutó en el evento, pero un gesto del cantante en el photocall rápidamente se hizo viral y desató comparaciones con su anterior relación con la argentina Cazzu.

¿Qué ocurrió?

Mientras la pareja posaba para los fotógrafos, Ángela Aguilar intentó besar a Christian Nodal en los labios. Sin embargo, el cantante de regional mexicano mantuvo la mirada fija en las cámaras y evitó corresponder al beso.

El video y las fotografías del momento muestran cómo Nodal, después de mostrarse atento y ayudar a su esposa a acomodar su vestido, optó por abrazarla por la cintura y continuar el recorrido sin el gesto afectivo que ella buscaba.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Las redes sociales no tardaron en revivir un episodio similar ocurrido en los Latin Grammy 2023, cuando Christian Nodal asistió con su entonces pareja, Cazzu. En aquella ocasión, el artista también fue captado evitando besar a la rapera argentina mientras le acomodaba el vestido, posando de manera reservada frente a las cámaras.

La coincidencia de gestos en la alfombra roja, primero con Cazzu y ahora con Ángela Aguilar, alimentó un fuerte debate en redes sociales sobre la dinámica de sus relaciones públicas.

¿Qué premios ganó Nodal?

A pesar de la controversia en la alfombra, Christian Nodal se colocó nuevamente en el centro de la atención al ganar el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción "¿Quién + Como Yo?", superando, entre otros nominados, a Pepe Aguilar, padre de Ángela. Tras su triunfo, las cámaras captaron a Ángela Aguilar acercándose para felicitarlo con un beso. No obstante, otro detalle que generó comentarios fue que Nodal, en su discurso de agradecimiento, no mencionó a su esposa ni a la familia Aguilar, lo que prolongó las reacciones y el debate sobre la pareja durante la gala.