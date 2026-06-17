Victoria Ruffo recibe premio en Rusia por su actuación

La actriz mexicana Victoria Ruffo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al recibir un reconocimiento internacional en Rusia por su trayectoria artística y, especialmente, por su papel en la telenovela 'Simplemente María', una producción que logró trascender idiomas, fronteras y generaciones.

Victoria Ruffo fue reconocida en el Festival Internacional de Cine Eurasia-Kinofest en Sochi.

El homenaje ocurrió durante el Festival Internacional de Cine Eurasia-Kinofest, realizado en la ciudad de Sochi, donde la intérprete mexicana fue recibida por el público y reconocida por el impacto que tuvo su trabajo en la televisión.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro de Verano, ubicado cerca del Mar Negro, escenario donde Ruffo recibió una estatuilla y un diploma como parte del reconocimiento a su carrera.

"Desde México hasta Rusia. Hoy confirmo que el arte no tiene fronteras. Gracias por este honor tan grande; lo guardaré siempre en el alma", expresó la actriz después de recibir la distinción. El momento fue acompañado por su esposo, Omar Fayad, quien estuvo junto a ella durante su llegada al evento y la alfombra roja.

La telenovela Simplemente María se convirtió en un fenómeno internacional tras su estreno.

Aunque 'Simplemente María' fue transmitida originalmente en México entre 1989 y 1990, la historia protagonizada por Victoria Ruffo logró convertirse en un fenómeno internacional que continúa siendo recordado en distintos países.

La producción presentó la vida de María López, una mujer que enfrentaba dificultades económicas y personales mientras buscaba salir adelante a través del esfuerzo y la preparación.

El personaje interpretado por Ruffo conectó con millones de espectadores debido a su mensaje de perseverancia, transformación y lucha por alcanzar una vida mejor.

Ruffo destacó la conexión emocional con su público como el verdadero significado de su carrera.

La llegada de la telenovela a Rusia ocurrió durante la etapa postsoviética, un periodo marcado por grandes cambios sociales y económicos tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

En ese contexto, la historia de María encontró un público que vio en el personaje un reflejo de esfuerzo y resistencia frente a las dificultades.

La actriz explicó que el verdadero significado de su carrera ha sido la conexión emocional con las personas que han seguido sus historias.

"A lo largo de mi vida y mi carrera, he tenido la fortuna de contar historias que han cruzado fronteras, idiomas y culturas. Pero lo que realmente le ha dado sentido a todo ha sido el amor del público", señaló.