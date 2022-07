Prohíben a Sergio Sepúlveda entrar al funeral de Fernando del Solar

Tras el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, muchas de sus amistades, familia y personas del medio, acudieron a darle su última despedida al conductor en cuerpo presente en la Ciudad de México.

Sin embargo, algunas personas no fueron requeridas y les negaron el acceso a la funeraria, tal es el caso de Sergio Sepúlveda.

Gustavo Adolfo Infante reveló que la razón fue que supuestamente el manager de Fernando del Solar era quién decidía que personas podrían entrar al velorio, indicando que Sergio Sepúlveda fue una de las personas a las que se les prohibió la entrada.

"Al velorio del señor Fernando del solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba", indicó.

Así mismo, el presentador de ´De Primera Mano´ comentó que a lo mejor el conductor les caía mal.

"Que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron entrar. A lo mejor les caía gordo... No lo sé, pero no lo dejaban entrar".

Cabe resaltar que, hasta el momento, Sepúlveda no ha comentado nada sobre esto, sin embargo, algunos recordaron el momento en el que el productor prefirió anteponer su amistad a los intereses del rating, por lo que habría sacado al argentino de ´Venga la Alegría´ para darle prioridad, en su momento, a Ingrid Coronado.