¿Que paso con Chingu Amiga y un bikini azul ?

Sujin Kim, la popular creadora de contenido coreana, ampliamente conocida como "Chingu Amiga", se vio envuelta en controversia después de compartir un video en el que disfrutaba de un día en la playa de Cancún luciendo un llamativo bikini azul.

La situación llevó a la influencer a ofrecer disculpas públicas, revelando un inesperado arrepentimiento, como lo reportó El Heraldo.

Recientemente, "Chingu Amiga" realizó un viaje a Cancún junto a una amiga de Corea. Durante su estancia, decidió aventurarse a probar trajes de baño de estilo mexicano, lo cual era todo un desafío en su país natal.

Mientras exploraba las playas de Cancún, Sujin Kim documentó su experiencia a través de varios videos, incluyendo uno en el que ella y su amiga posaban con los famosos bikinis azules. No obstante, sorprendentemente, solo Kim optó por disfrutar del sol y el mar luciendo el atrevido bikini azul.

¿Por qué Chingu Amiga se arrepiente del bikini azul que se puso en Cancún?

La elección de Chingu no pasó desapercibida y rápidamente generó una oleada de críticas en las redes sociales. Comentarios negativos inundaron sus perfiles, cuestionando su necesidad de exhibirse en bikini y argumentando que no era un buen ejemplo para las jóvenes seguidoras.

Además, algunos sugirieron que Kim debería considerar a sus familiares en Corea, ya que podrían enfrentar señalamientos debido a los videos en los que aparecía en bikini. Respondiendo a la polémica, "Chingu Amiga" decidió disculparse públicamente.

Chingu Amiga se disculpa por usar un bikini azul

En un sincero video de disculpa, Kim explicó que compartió los clips debido a la alegría que sintió por no recibir críticas mientras lucía un bikini en México. No obstante, enfatizó que no pretendía ofender la cultura mexicana y ofreció sus disculpas a quienes se sintieron agraviados por sus acciones.

La cagué. Está bien que me dejen de seguir y los malos comentarios, no quiero malinterpretar una cultura y faltar el respeto a mi gente. Espero que no lo tomen a mal", sentencia.

La reacción a su gesto de disculpa fue variada. Algunos seguidores respaldaron a Kim, defendiendo su derecho a vestir como prefiriera y argumentando que no era una falta de respeto hacia la cultura mexicana.

"Amiga si te sientes cómoda usando bikini, póntelo", "No entiendo por qué se atacaron si es algo común", "Chingu tú ponte lo que quieras. Eres hermosa", "La gente que te escribió eso, son personas que aún tienen un pensamiento machista" y "Eres libre de usar lo que quieras", son parte de los comentarios que le dejaron.