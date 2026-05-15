Ramón Ayala rompe el silencio tras demanda contra su hijo en Texas

El cantante de música regional mexicana Ramón Ayala se pronunció públicamente luego de que su hijo, Ramón Ayala Jr., fuera señalado en una demanda civil presentada en Texas por presunto abuso sexual, acoso y conductas inapropiadas dentro del entorno laboral de la agrupación "Ramón Ayala y sus Bravos del Norte".

La denuncia fue interpuesta en Houston e Hidalgo, Texas, por al menos tres exintegrantes del grupo, quienes cuentan con la representación legal del abogado Tony Buzbee. De acuerdo con los testimonios incluidos en la demanda, los hechos denunciados habrían ocurrido durante giras realizadas entre 2024 y 2025.

Las acusaciones incluyen presuntos abusos en giras de la agrupación.

A través de un comunicado, el llamado "Rey del Acordeón" señaló que las acusaciones son delicadas y afirmó que será el proceso judicial el que determine responsabilidades.

"Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal", expresó el intérprete.

Ramón Ayala confía en el proceso judicial para esclarecer los hechos.

Según los documentos legales, los demandantes acusan a Ramón Ayala Jr. de presuntas agresiones sexuales y comportamientos inapropiados ocurridos presuntamente en autobuses de gira y camerinos.

La demanda también incluye a Ramón Ayala y a empresas relacionadas con la agrupación, debido a que los denunciantes sostienen que el cantante presuntamente habría tenido conocimiento de las conductas señaladas sin intervenir.

Tres exintegrantes del grupo presentan la demanda en Houston.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva ni se han confirmado cargos penales contra los involucrados.