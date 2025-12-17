Guillermo del Toro avanza con Frankenstein en los Óscar 2026

¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Óscar, pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan.

La emotiva y personal adaptación de ´Frankenstein´, dirigida por Guillermo del Toro, confirmó su fuerza en la carrera rumbo al Oscar 2026 al aparecer en seis categorías dentro de la short list anunciada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, convirtiéndose en el único proyecto con sello mexicano que continúa con vida rumbo a las nominaciones.

La cinta del realizador jalisciense avanzó en rubros clave como Casting, Cinematografía, Maquillaje y Peluquería, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, colocándose entre las producciones más visibles y comentadas de la temporada de premios.

México queda fuera de Mejor Película Internacional

En contraste, México quedó fuera de la categoría de Mejor Película Internacional, mientras que títulos como Pecadores —cinta de terror con temática vampírica— y la segunda parte del musical Wicked: Por Siempre lideraron las listas de proyectos preseleccionados. En la short list también figuran producciones de otros países como la española Sirât, la brasileña The Secret Agent y la argentina Belén.

Fechas clave en la carrera hacia los Óscar

La votación para definir las nominaciones oficiales comenzará el 12 de enero de 2026 y concluirá el 16 de enero, mientras que los nominados a la 98ª edición de los Premios Óscar se anunciarán el 22 de enero de 2026. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026, cuando se conozcan a los ganadores en la gala más esperada de la industria cinematográfica.